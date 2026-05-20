Μουσική 20.05.2026

Metallica: Οι φωτογραφίες του James Hetfield με την Adriana Gillett που «μύρισαν» καλοκαίρι στο Αιγαίο

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση των Metallica στο ΟΑΚΑ, ο James Hetfield και η σύντροφός του, πέρασαν χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές στην Ελλάδα
Πόπη Βασιλείου

Η Ελλάδα φαίνεται πως άφησε τις πιο έντονες και θετικές εντυπώσεις στον James Hetfield και τη σύντροφό του, Adriana Gillett, με το ταξίδι τους στη χώρα να συνεχίζει να τραβάει το ενδιαφέρον στα social media. Λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, η Adriana Gillett αποφάσισε να μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την παραμονή τους στην Αθήνα και όχι μόνο, δείχνοντας μια πιο προσωπική και χαλαρή πλευρά του frontman των Metallica, μακριά από τη σκηνή και την ένταση της περιοδείας.

Η παρουσία των Metallica στην Αθήνα στις 9 Μαΐου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με χιλιάδες fans να γεμίζουν το ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά τον James Hetfield και τη μπάντα του. Ωστόσο, το ταξίδι τους στην Ελλάδα δεν τελείωσε με το τελευταίο encore. Αντίθετα, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες της Adriana Gillett, ακολούθησαν ημέρες γεμάτες θάλασσα, χαλάρωση και εξερευνήσεις.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, ο James Hetfield και η Adriana Gillett φαίνονται να απολαμβάνουν βόλτες με σκάφος, εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές και στιγμές απόλυτης ηρεμίας στο ελληνικό καλοκαίρι. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επισκέψεις σε αξιοθέατα και ιστορικά σημεία, που έδωσαν στο ταξίδι έναν πιο πολιτιστικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν και οι φωτογραφίες με ελληνικά πιάτα, που ανέδειξαν τη γαστρονομική πλευρά της εμπειρίας τους. Οι fans των Metallica σχολίασαν έντονα την ανάρτηση, με πολλούς να στέκονται στο πόσο «ανεπιτήδευτος» και χαλαρός δείχνει ο James Hetfield σε αυτές τις στιγμές, μακριά από τη σκηνική του εικόνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Adriana Gillett έγραψε: «Greece. Stunning. Delicious. Alive and so much more! Thank you for all the hospitality», συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια γαλάζια καρδιά. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, λειτουργώντας σχεδόν σαν ανεπίσημη «διαφήμιση» της Ελλάδας προς ένα διεθνές κοινό.

Το ταξίδι του James Hetfield στην Ελλάδα, πέρα από τη συναυλιακή του διάσταση, φαίνεται πως εξελίχθηκε σε μια εμπειρία χαλάρωσης και επαφής με την ελληνική φιλοξενία, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα μοναδικό μουσικό show στον ΑΝΤ1
