John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

Ο 72χρονος Χολιγουντιανός σταρ εξηγεί τη viral εμφάνισή του στη Γαλλική Ριβιέρα, το σκεπτικό πίσω από το look με τους μπερέδες
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τη μεγάλη δημοσιότητα και τη συζήτηση που προκάλεσε η εμφάνισή του με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Καννών, ο John Travolta έδωσε απαντήσεις για τη στιλιστική του επιλογή. Ο 72χρονος ηθοποιός, ο οποίος τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να υιοθετήσει αυτό το ξεχωριστό στυλ.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα, όπου εκτός από την τιμητική διάκριση, συμμετείχε σε φωτογράφιση και στην πρεμιέρα της ταινίας του «Propeller One-Way Night», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Στο πλευρό του βρισκόταν και η 26χρονη κόρη του. Σε δηλώσεις του στο CNN, αποκάλυψε ότι η έμπνευσή του για τους λευκούς και μαύρους μπερέδες προήλθε από παλαιότερους σκηνοθέτες. «Οι παλιοί σκηνοθέτες φορούσαν μπερέ και γυαλιά. Και σκέφτηκα, αυτό θα κάνω κι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του σκηνοθέτη

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η απόφασή του συνδέεται άμεσα με τον νέο του ρόλο ως σκηνοθέτης και την ανάγκη να διαχωρίσει τις επαγγελματικές του εμφανίσεις. Με πάνω από 50 χρόνια στον κινηματογράφο, ο Travolta επιθυμεί να δημιουργήσει καθαρές αναμνήσεις για κάθε στιγμή της καριέρας του. «Είμαι πάνω από 50 χρόνια στον κινηματογράφο, αλλά όταν κοιτάζω πίσω δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις διαφορετικές στιγμές. Και είπα: “Αυτή τη φορά είμαι σκηνοθέτης. Εσύ είσαι ηθοποιός, παίξε τον ρόλο του σκηνοθέτη. Φαίνεσαι σαν παλιός σκηνοθέτης”», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μελέτησε φωτογραφίες παλαιότερων δημιουργών για να αντλήσει έμπνευση.

Μια καλλιτεχνική αναφορά

Ο John Travolta τόνισε επίσης ότι η επιλογή του μπερέ αποτελεί μια συνειδητή καλλιτεχνική «αναφορά» στον ρόλο του ως σκηνοθέτης. «Θα αποτίσω φόρο τιμής στο να είμαι σκηνοθέτης. Θα υποδυθώ τον ρόλο του σκηνοθέτη και όταν το κοιτάζω στο μέλλον θα ξέρω: “αυτό ήταν το “Propeller One-Way Night”, αυτό ήταν οι Κάννες, αυτή ήταν η στιγμή που κέρδισα Χρυσό Φοίνικα”. Και θα έχω μια καθαρή ανάμνηση αυτής της στιγμής», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής του έκφρασης σε αυτή τη νέα φάση της καριέρας του.

John Travolta Κάννες 2026
Rolling Stones: Το νέο άλμπουμ Foreign Tongues που μας μεταφέρει στα '70s

