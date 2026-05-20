Rolling Stones: Το νέο άλμπουμ Foreign Tongues που μας μεταφέρει στα ’70s

Οι Rolling Stones επιστρέφουν με το Foreign Tongues και ένα εντυπωσιακό deepfake video που τους μεταφέρει στα '70s

Οι The Rolling Stones δεν λένε να κατεβάσουν ταχύτητα και το αποδεικνύουν ξανά με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Μια μπάντα-θρύλος που αρνείται να μείνει… στο χθες, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ταξιδέψει πίσω στα ’70s. Το αποτέλεσμα; Ένα deepfake video που έχει γίνει viral και ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που ήδη συζητιέται παντού. Η ενέργεια των Stones μοιάζει ανεξάντλητη και η νέα εποχή τους μόλις ξεκίνησε.

Οι The Rolling Stones ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους στούντιο άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου. Το πρώτο single, «In The Stars», συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε από την ομάδα Deep Voodoo με χρήση τεχνολογίας deepfake, μεταφέροντας ψηφιακά τη μπάντα πίσω στην εποχή που έγραψε ιστορία: τη δεκαετία του ’70.

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

Στο κλιπ βλέπουμε «νεότερες» εκδοχές του Mick Jagger, του Keith Richards και του Ronnie Wood, να παίζουν δίπλα σε χορευτές και μουσικούς από διαφορετικές δεκαετίες. Η διάθεση; Μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα γέφυρα ανάμεσα σε εποχές.

Στο video πρωταγωνιστεί και η ηθοποιός Odessa A’zion, που εμφανίζεται και στην ταινία Marty Supreme. Η ίδια περιέγραψε τη συμμετοχή της ως «όνειρο ζωής», αποκαλύπτοντας ότι ο πρώτος δίσκος που άκουσε στη ζωή της ήταν το «Tattoo You».

Παρά το πλήθος των μουσικών στο clip, δεν υπάρχει deepfake εμφάνιση του Charlie Watts, κάτι που πολλοί fans θεωρούν συνειδητή ένδειξη σεβασμού.

To Foreign Tongues: Το 25ο άλμπουμ

Ο δίσκος ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios και αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου με Grammy Hackney Diamonds.

Περιλαμβάνει 14 τραγούδια και μια εντυπωσιακή λίστα συνεργασιών:

Paul McCartney

Robert Smith

Steve Winwood

Chad Smith

Και η συγκινητική παρουσία του Charlie Watts, από ηχογραφήσεις λίγο πριν τον θάνατό του το 2021.

Ο παραγωγός Andrew Watt, που συνεργάστηκε και στο Hackney Diamonds, ήταν ξανά στο τιμόνι.

Οι Stones περιγράφουν το στούντιο ως «εκρηκτικά δημιουργικό». Ο Mick Jagger μιλά για έντονες εβδομάδες γεμάτες πάθος, ο Keith Richards χαρακτηρίζει τον δίσκο φυσική συνέχεια του προηγούμενου, ενώ ο Ronnie Wood λέει πως πολλά κομμάτια βγήκαν σχεδόν από την πρώτη λήψη.

Η ιστορία πίσω από το εξώφυλλο του άλμπουμ

Το εξώφυλλο του Foreign Tongues ανήκει στον ζωγράφο Nathaniel Mary Quinn, ο οποίος δέχτηκε τριπλή κλήση από Jagger και Watt και κλήθηκε να δημιουργήσει μια εικόνα που θα ένωνε τα τρία μέλη σε ένα σύνθετο πορτρέτο. Το έργο έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας καμπάνιας, μαζί με ένα ανανεωμένο tongue-and-lips logo.

Ο Quinn κράτησε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, άνθρωποι όπως ο Elton John και ο Leonardo DiCaprio έσπευσαν να του στείλουν συγχαρητήρια.

Σε εκδήλωση στο Williamsburg, ο Conan O’Brien πήρε συνέντευξη από Jagger, Richards και Wood, με τον καλλιτέχνη να απολαμβάνει μια στιγμή που ο ίδιος περιγράφει ως «απίστευτη».

Οι Rolling Stones αποδεικνύουν πως ο μύθος δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Από τα deepfakes μέχρι το νέο άλμπουμ, η μπάντα συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό της χωρίς να χάνει ούτε γραμμάριο από τη rock αύρα που τους καθιέρωσε. Το Foreign Tongues φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από ένας δίσκος, είναι το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας 60 χρόνων. Και, όπως όλα δείχνουν, οι Stones δεν λένε ακόμη την τελευταία τους λέξη. Γιατί μερικοί θρύλοι δεν γερνούν ποτέ, απλώς γράφουν νέο υλικό.

