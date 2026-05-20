Μουσικά Νέα 20.05.2026

Rolling Stones: Το νέο άλμπουμ Foreign Tongues που μας μεταφέρει στα ’70s

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Rolling Stones επιστρέφουν με το Foreign Tongues και ένα εντυπωσιακό deepfake video που τους μεταφέρει στα '70s
Ειρήνη Στόφυλα

Οι The Rolling Stones δεν λένε να κατεβάσουν ταχύτητα και το αποδεικνύουν ξανά με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Μια μπάντα-θρύλος που αρνείται να μείνει… στο χθες, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ταξιδέψει πίσω στα ’70s. Το αποτέλεσμα; Ένα deepfake video που έχει γίνει viral και ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που ήδη συζητιέται παντού. Η ενέργεια των Stones μοιάζει ανεξάντλητη και η νέα εποχή τους μόλις ξεκίνησε.

Εξώφυλλο του δίσκου Foreign Tongues των Rolling Stones με καλλιτεχνικό κολάζ προσώπου.
Το εξώφυλλο του νέου δίσκου των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues.

Οι The Rolling Stones ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους στούντιο άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου. Το πρώτο single, «In The Stars», συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε από την ομάδα Deep Voodoo με χρήση τεχνολογίας deepfake, μεταφέροντας ψηφιακά τη μπάντα πίσω στην εποχή που έγραψε ιστορία: τη δεκαετία του ’70.

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

Στο κλιπ βλέπουμε «νεότερες» εκδοχές του Mick Jagger, του Keith Richards και του Ronnie Wood, να παίζουν δίπλα σε χορευτές και μουσικούς από διαφορετικές δεκαετίες. Η διάθεση; Μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα γέφυρα ανάμεσα σε εποχές.

Στο video πρωταγωνιστεί και η ηθοποιός Odessa A’zion, που εμφανίζεται και στην ταινία Marty Supreme. Η ίδια περιέγραψε τη συμμετοχή της ως «όνειρο ζωής», αποκαλύπτοντας ότι ο πρώτος δίσκος που άκουσε στη ζωή της ήταν το «Tattoo You».

Παρά το πλήθος των μουσικών στο clip, δεν υπάρχει deepfake εμφάνιση του Charlie Watts, κάτι που πολλοί fans θεωρούν συνειδητή ένδειξη σεβασμού.

To Foreign Tongues: Το 25ο άλμπουμ

Ο δίσκος ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios και αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου με Grammy Hackney Diamonds.

Περιλαμβάνει 14 τραγούδια και μια εντυπωσιακή λίστα συνεργασιών:

  • Paul McCartney
  • Robert Smith
  • Steve Winwood
  • Chad Smith
  • Και η συγκινητική παρουσία του Charlie Watts, από ηχογραφήσεις λίγο πριν τον θάνατό του το 2021.

Ο παραγωγός Andrew Watt, που συνεργάστηκε και στο Hackney Diamonds, ήταν ξανά στο τιμόνι.

Το λογότυπο των Rolling Stones από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram για τη νέα καμπάνια του συγκροτήματος.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Οι Stones περιγράφουν το στούντιο ως «εκρηκτικά δημιουργικό». Ο Mick Jagger μιλά για έντονες εβδομάδες γεμάτες πάθος, ο Keith Richards χαρακτηρίζει τον δίσκο φυσική συνέχεια του προηγούμενου, ενώ ο Ronnie Wood λέει πως πολλά κομμάτια βγήκαν σχεδόν από την πρώτη λήψη.

Η ιστορία πίσω από το εξώφυλλο του άλμπουμ

Το εξώφυλλο του Foreign Tongues ανήκει στον ζωγράφο Nathaniel Mary Quinn, ο οποίος δέχτηκε τριπλή κλήση από Jagger και Watt και κλήθηκε να δημιουργήσει μια εικόνα που θα ένωνε τα τρία μέλη σε ένα σύνθετο πορτρέτο. Το έργο έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας καμπάνιας, μαζί με ένα ανανεωμένο tongue-and-lips logo.

Ο Quinn κράτησε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, άνθρωποι όπως ο Elton John και ο Leonardo DiCaprio έσπευσαν να του στείλουν συγχαρητήρια.

Σε εκδήλωση στο Williamsburg, ο Conan O’Brien πήρε συνέντευξη από Jagger, Richards και Wood, με τον καλλιτέχνη να απολαμβάνει μια στιγμή που ο ίδιος περιγράφει ως «απίστευτη».

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones που επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Foreign Tongues.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Οι Rolling Stones αποδεικνύουν πως ο μύθος δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Από τα deepfakes μέχρι το νέο άλμπουμ, η μπάντα συνεχίζει να επανεφευρίσκει τον εαυτό της χωρίς να χάνει ούτε γραμμάριο από τη rock αύρα που τους καθιέρωσε. Το Foreign Tongues φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από ένας δίσκος, είναι το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας 60 χρόνων. Και, όπως όλα δείχνουν, οι Stones δεν λένε ακόμη την τελευταία τους λέξη. Γιατί μερικοί θρύλοι δεν γερνούν ποτέ, απλώς γράφουν νέο υλικό.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Rolling Stones νέο album
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Toquel: «Το νέο μου άλμπουμ “10” είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ της ζωής μου»

Toquel: «Το νέο μου άλμπουμ “10” είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ της ζωής μου»

20.05.2026
Επόμενο
John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

20.05.2026

Δες επίσης

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα μοναδικό μουσικό show στον ΑΝΤ1
Μουσικά Νέα

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα μοναδικό μουσικό show στον ΑΝΤ1

20.05.2026
Flashback στα Mad VMA 2016: Όταν ο Δάντης, ο Λεγάκης και ο Ιακωβίδης ένωσαν δυνάμεις στο εκρηκτικό «Κομμάτια»
Mad Events

Flashback στα Mad VMA 2016: Όταν ο Δάντης, ο Λεγάκης και ο Ιακωβίδης ένωσαν δυνάμεις στο εκρηκτικό «Κομμάτια»

20.05.2026
Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας
EUROVISION

Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας

20.05.2026
«Κρυφά του κόσμου»: Η νέα συνεργασία Παυλίνας Βουλγαράκη και Μίλτου Πασχαλίδη που μιλά κατευθείαν στην ψυχή
Μουσικά Νέα

«Κρυφά του κόσμου»: Η νέα συνεργασία Παυλίνας Βουλγαράκη και Μίλτου Πασχαλίδη που μιλά κατευθείαν στην ψυχή

20.05.2026
ΑΦTER: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μεταμορφώνει την Πειραιώς 260 με μεταμεσονύκτια live
City Guide

ΑΦTER: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μεταμορφώνει την Πειραιώς 260 με μεταμεσονύκτια live

20.05.2026
Το Spotify έβαλε μια ντίσκο-μπάλα για λογότυπο και το internet «έκραξε» όσο ποτέ
Μουσικά Νέα

Το Spotify έβαλε μια ντίσκο-μπάλα για λογότυπο και το internet «έκραξε» όσο ποτέ

20.05.2026
Metallica: Οι φωτογραφίες του James Hetfield με την Adriana Gillett που «μύρισαν» καλοκαίρι στο Αιγαίο
Μουσικά Νέα

Metallica: Οι φωτογραφίες του James Hetfield με την Adriana Gillett που «μύρισαν» καλοκαίρι στο Αιγαίο

20.05.2026
Toquel: «Το νέο μου άλμπουμ “10” είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ της ζωής μου»
Μουσικά Νέα

Toquel: «Το νέο μου άλμπουμ “10” είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ της ζωής μου»

20.05.2026
Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

20.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη