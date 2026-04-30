Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα 39 της με surprise party στο σπίτι της στο Μετς και μοιράστηκε τις στιγμές στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα ζεστό και προσωπικό τρόπο, καθώς φίλοι και αγαπημένα της πρόσωπα της ετοίμασαν ένα πάρτι-έκπληξη στο σπίτι της στο Μετς. Η ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και σε διεθνείς παραγωγές, δεν γνώριζε τίποτα για την οργάνωση της γιορτής.

Τη στιγμή που βρισκόταν χαλαρή στο σπίτι της, η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και οι φίλοι της εμφανίστηκαν τραγουδώντας το «Happy Birthday», κρατώντας τούρτα και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση.

Ακολούθησε η γιορτή, με την ηθοποιό να δέχεται ευχές από τους παρευρισκόμενους και να απολαμβάνει τη στιγμή που είχε οργανωθεί αποκλειστικά για εκείνη.

Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της στο Μετς, την οποία μοιράζεται με τον σύζυγό της,Κωστή Μαραβέγια. Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί για τη minimal αισθητική του και τη ζεστή διακόσμηση, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Λίγο αργότερα, η Τόνια Σωτηροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι, όπου φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας, γράφοντας στη λεζάντα ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους της ευχήθηκαν.

«39. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, τις όμορφες σκέψεις, την καλή ενέργεια και την αγάπη. Σας εύχομαι κι εγώ η ζωή να είναι γλυκιά, γεμάτη αγάπη, μουσικές, ομορφιά και δύναμη. Να γιορτάζουμε τη ζωή και να ανταμώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η Τόνια Σωτηροπούλου είναι παντρεμένη με τον Κωστή Μαραβέγια από το 2021, μετά από γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα σε στενό κύκλο, με το ζευγάρι να διατηρεί έκτοτε χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

Δες επίσης

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά
Celeb News

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

30.04.2026
Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral
Celeb News

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

30.04.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο
Celeb News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο

30.04.2026
«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral
Celeb News

«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral

30.04.2026
«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά
Celeb News

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

30.04.2026
Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»
Celeb News

Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»

30.04.2026
«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου
Celeb News

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

30.04.2026
Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά
Celeb News

Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά

30.04.2026
Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»
Celeb News

Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό