Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα 39 της με surprise party στο σπίτι της στο Μετς και μοιράστηκε τις στιγμές στο Instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα ζεστό και προσωπικό τρόπο, καθώς φίλοι και αγαπημένα της πρόσωπα της ετοίμασαν ένα πάρτι-έκπληξη στο σπίτι της στο Μετς. Η ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και σε διεθνείς παραγωγές, δεν γνώριζε τίποτα για την οργάνωση της γιορτής.

Τη στιγμή που βρισκόταν χαλαρή στο σπίτι της, η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και οι φίλοι της εμφανίστηκαν τραγουδώντας το «Happy Birthday», κρατώντας τούρτα και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση.

Ακολούθησε η γιορτή, με την ηθοποιό να δέχεται ευχές από τους παρευρισκόμενους και να απολαμβάνει τη στιγμή που είχε οργανωθεί αποκλειστικά για εκείνη.

Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της στο Μετς, την οποία μοιράζεται με τον σύζυγό της,Κωστή Μαραβέγια. Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί για τη minimal αισθητική του και τη ζεστή διακόσμηση, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Λίγο αργότερα, η Τόνια Σωτηροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι, όπου φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας, γράφοντας στη λεζάντα ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους της ευχήθηκαν.

«39. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, τις όμορφες σκέψεις, την καλή ενέργεια και την αγάπη. Σας εύχομαι κι εγώ η ζωή να είναι γλυκιά, γεμάτη αγάπη, μουσικές, ομορφιά και δύναμη. Να γιορτάζουμε τη ζωή και να ανταμώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η Τόνια Σωτηροπούλου είναι παντρεμένη με τον Κωστή Μαραβέγια από το 2021, μετά από γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα σε στενό κύκλο, με το ζευγάρι να διατηρεί έκτοτε χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

