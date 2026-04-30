Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

Το GNTM ανακοίνωσε μέσω νέου βίντεο ότι τα casting συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 7 Μαΐου, καλώντας νέους συμμετέχοντες να δηλώσουν συμμετοχή

Το GNTM επιστρέφει δυναμικά και αυτή τη φορά ανοίγει τον δρόμο για νέες συμμετοχές μέσα από ανοιχτά casting που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 7 Μαΐου, με το επίσημο video που ανέβηκε να σηματοδοτεί την έναρξη της νέας φάσης αναζήτησης των προσώπων που θα διεκδικήσουν μια θέση στο τηλεοπτικό project μόδας.

Μέσα από το νέο υλικό που δημοσιεύτηκε, το γνωστό reality μόδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όσους και όσες θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στον χώρο του modeling, δίνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα casting και να περάσουν από τη διαδικασία επιλογής που μπορεί να τους οδηγήσει στην τηλεοπτική εμπειρία του διαγωνισμού.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM

Τα casting της Θεσσαλονίκης αποτελούν έναν από τους βασικούς σταθμούς της φετινής διαδικασίας, καθώς συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που ονειρεύονται μια πορεία στον χώρο της μόδας, ενώ η παραγωγή του show αναζητά πρόσωπα με έντονη προσωπικότητα, σκηνική παρουσία και διάθεση να ξεχωρίσουν.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή και να βρεθούν από κοντά στη διαδικασία, καθώς τα ανοιχτά casting αποτελούν το πρώτο βήμα για να μπουν στον κόσμο του GNTM και να διεκδικήσουν μια θέση στο τηλεοπτικό project που κάθε χρόνο διαμορφώνει νέες τάσεις στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα.

Με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται σημείο συνάντησης για επίδοξα μοντέλα, το ενδιαφέρον για τα φετινά casting φαίνεται ήδη αυξημένο, ενώ η νέα σεζόν του GNTM προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με έμφαση σε φρέσκα πρόσωπα και δυνατές προσωπικότητες που μπορούν να ξεχωρίσουν μπροστά στην κάμερα.

