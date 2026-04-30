Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype

Ο superstar της R&B ετοιμάζει το 12ο studio album του με κυκλοφορία στις 8 Μαΐου και ήδη ανεβάζει το hype με νέο artwork και singles

Ο Chris Brown ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μουσική σκηνή με το νέο του studio album με τίτλο «Brown», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου μέσω της RCA Records. Το project έρχεται περίπου 2 χρόνια μετά το προηγούμενο άλμπουμ του το 2023, το οποίο είχε φτάσει στο Νο9 του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στα charts.

Ήδη το νέο album έχει αρχίσει να δημιουργεί έντονο buzz, καθώς περιλαμβάνει singles που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν ήδη λάβει θετική ανταπόκριση, όπως τα «Holy Blindfold», «Obvious» και «It Depends». Οι fans του Chris Brown, γνωστοί ως #TeamBreezy, περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες λεπτομέρειες για το tracklist και τη συνολική αισθητική του project, το οποίο αναμένεται να αποκαλυφθεί πλήρως τις επόμενες ημέρες.

Το νέο album Brown του Chris Brown

Ο Chris Brown επιστρέφει με το 12ο studio album της καριέρας του, με τίτλο Brown, το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 8 Μαΐου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της μουσικής βιομηχανίας.

Η αποκάλυψη του artwork

Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε μέσω Instagram το επίσημο εξώφυλλο του album, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς fans να το συγκρίνουν με κλασικά R&B album covers προηγούμενων δεκαετιών.

Το timing της κυκλοφορίας

Το «Brown» αναμένεται να κυκλοφορήσει μόλις λίγες ημέρες μετά τα γενέθλια του Chris Brown, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το νέο του μουσικό κεφάλαιο.

