Celeb World 30.04.2026

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

Η Antigoni έγινε viral με νέο Instagram reel εμπνευσμένο από τα μηνύματα του πατέρα της λίγο πριν την τελική ευθεία για τη Βιέννη
Ειρήνη Στόφυλα

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni, επέστρεψε δυναμικά στα social media με ένα νέο Instagram reel που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των fans της, συνδυάζοντας χιούμορ, οικογενειακές στιγμές και μουσική έμπνευση. Στο πιο πρόσφατο Instagram Reel της, με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Turned my health & fitness obsessed Dad’s texts into a song», η νεαρή καλλιτέχνιδα μας δίνει ένα νέο, αληθινό παράδειγμα του πώς είναι να ζεις με έναν fit μπαμπά.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα μηνύματα πατέρα – κόρης μεταμορφώνονται σε τραγούδι, μελοποιώντας πραγματικές φράσεις που, όπως φαίνεται, λαμβάνει συχνά από τον πατέρα της, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσηλωμένος σε fitness και υγιεινό τρόπο ζωής. Μέσα από αυτό το δημιουργικό approach, η καθημερινή επικοινωνία μετατρέπεται σε καλλιτεχνική έκφραση, δίνοντας μια πιο χιουμοριστική διάσταση στη σχέση τους, λίγο πριν τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026

Ανάμεσα στις ατάκες που περιλαμβάνονται στο reel είναι χαρακτηριστικά:

  • «Can you walk the dog tomorrow»
  • «Do squats and press ups when you wake up»
  • «If you’re losing weight you need to minimise muscle loss»

Με έναν πιο fun και δημιουργικό τρόπο, η Antigoni μετατρέπει τα μηνύματα αυτά σε ρυθμό και στίχο, δείχνοντας την πιο ανάλαφρη πλευρά της προετοιμασίας της ενόψει Eurovision 2026.

Η Κύπρος με την Antigoni θα εμφανιστεί στον 2ο Ημιτελικό της φετινής Eurovision, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού. Η Antigoni βρίσκεται ήδη σε φάση εντατικής προετοιμασίας, με στόχο μια δυνατή σκηνική παρουσία, λίγο πριν την πολυανεμενόμενη εμφάνιση της στη σκηνή της Βιέννης.

