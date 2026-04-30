Celeb News 30.04.2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Ο τραγουδιστής κάνει το πρώτο νυχτερινό μπάνιο της χρονιάς και μοιράζεται μια πιο προσωπική στιγμή με τους followers του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγάλη του αγάπη για τη θάλασσα, την οποία απολαμβάνει όλο τον χρόνο, ακόμα και τον χειμώνα ως χειμερινός κολυμβητής. Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Απριλίου βρέθηκε στην παραλία για το πρώτο νυχτερινό μπάνιο της φετινής χρονιάς, επιλέγοντας τη γαλήνη της θάλασσας κάτω από το φως του φεγγαριού.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στο Instagram, εμφανίζεται δίπλα στο κύμα, σε μια ήρεμη και σχεδόν κινηματογραφική στιγμή, την οποία συνόδευσε με λόγια που δείχνουν τη σύνδεσή του με τη θάλασσα. Όπως ακούγεται να λέει στο story του: «Κυρίες και κύριοι, δύο παρά είκοσι το βράδυ στη θάλασσα. Στην αγαπημένη μου θάλασσα. Το πρώτο μου νυχτερινό μπάνιο. Ε ναι! Την αγάπη μου».

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

Η συγκεκριμένη στιγμή έρχεται σε μια περίοδο που ο τραγουδιστής φαίνεται να αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του, κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο προσωπικών και οικογενειακών εντάσεων, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε και σοβαρές δοκιμασίες που τον επηρέασαν ψυχολογικά. Παρά τα γεγονότα αυτά, δείχνει να επανέρχεται σταδιακά, βρίσκοντας ξανά ισορροπία και στήριξη μέσα από την επαφή του με τον κόσμο και τη μουσική.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει και μουσικά, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιπτώσεις», το οποίο όπως ο ίδιος έχει αναφέρει συνδέεται με προσωπικά βιώματα και σκέψεις. Μιλώντας πρόσφατα για το νέο του κομμάτι, είχε τονίσει πως βλέπει τη μουσική του μέσα από προσωπικό πρίσμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πάντα μιλά σε προσωπικό επίπεδο και όχι γενικά για τους άλλους.

Σε πιο πρόσφατες δηλώσεις του, είχε αφήσει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συνέντευξης όπου θα μιλήσει αναλυτικά για όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη ζωή του, αναφέροντας πως θα ήθελε να το κάνει σε μια ουσιαστική συζήτηση που θα του δώσει χώρο να εξηγήσει τα πάντα.

Μέσα σε όλα αυτά, η εικόνα του να επιστρέφει στη θάλασσα τη νύχτα δείχνει για πολλούς μια ανάγκη για ηρεμία και επανασύνδεση με κάτι σταθερό και προσωπικό, σε μια περίοδο που φαίνεται να ξαναχτίζει βήμα βήμα την καθημερινότητά του.

Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ θάλασσα ΜΠΑΝΙΟ
«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

