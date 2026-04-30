«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral

Με αφορμή την 7η επέτειο του γάμου τους, το ζευγάρι μοιράζεται δημόσια λόγια αγάπης που αποτυπώνουν τη βαθιά συναισθηματική τους σύνδεση
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ανήκουν σε εκείνα τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που δεν χρειάζονται υπερβολές για να τραβήξουν την προσοχή σου, γιατί η σχέση τους αποτυπώνεται μέσα από αληθινές στιγμές και λόγια που βγαίνουν αυθόρμητα, όπως φάνηκε και με τη γιορτή της 7ης επετείου του γάμου τους, την οποία τίμησαν με δημόσιες αναρτήσεις γεμάτες συναίσθημα, αποδεικνύοντας πως για εκείνους ο χρόνος δεν μετριέται απλώς σε χρόνια αλλά σε στιγμές που χτίζουν μια κοινή ιστορία ζωής.

Η Βάσω Λασκαράκη θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τον γάμο τους το 2019, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα. Όπως έγραψε: «Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονται στην ζωή σου και γίνονται η ζωή σου. Μαζί σου, ο χρόνος δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές, βλέμματα και μικρές καθημερινές αγάπες …. Α και σε συζητήσεις για το τι θα φάμε σήμερα!!! Χρόνια μας πολλά, πολλά, πολλά καλά και όμορφα για όλα όσα ζήσαμε και για όσα ακόμη έρχονται να συμπληρώσουν το βιβλίο της κοινής μας ιστορίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Λευτέρης Σουλτάτος είχε προχωρήσει στη δική του τρυφερή εξομολόγηση, χρησιμοποιώντας την ίδια φωτογραφία και λόγια γεμάτα συναίσθημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας χρόνος ακόμα 29/4. Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί”. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε σηκώνω πάντα ψηλά… όπως σου αξίζει. Και στα 100!».

Οι δύο αναρτήσεις δεν λειτούργησαν απλώς ως ευχές, αλλά ως μια κοινή δημόσια εξομολόγηση για μια σχέση που βασίζεται στην καθημερινή τρυφερότητα και τη συντροφικότητα. Η Βάσω Λασκαράκη μιλά για έναν άνθρωπο που «γίνεται η ζωή σου», ενώ ο Λευτέρης Σουλτάτος περιγράφει τη σύντροφό του ως «το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί”».

Μέσα από αυτές τις δύο διαφορετικές αλλά απόλυτα συμπληρωματικές δηλώσεις, βλέπεις μια σχέση που δεν στηρίζεται στα μεγάλα λόγια για εντύπωση, αλλά σε μια σταθερή, καθημερινή αγάπη που εξελίσσεται με τον χρόνο. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο δυνατό στοιχείο της 7ης τους επετείου: η απλότητα με την οποία περιγράφουν κάτι βαθιά ουσιαστικό.

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Λευτέρης Σουλτάτος
Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο

