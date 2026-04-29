Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί

Ο Akylas, λίγο πριν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς σε μια πρόσφατη εμφάνισή του μίλησε όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τη διαδρομή της ζωής του, σε μια εξομολόγηση που συγκίνησε και ξεχώρισε για την ειλικρίνειά της.

Σε εκδήλωση στην Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, ο Akylas μίλησε για τη διαδρομή του προς τη Eurovision, αλλά και για την προσωπική του πορεία από τις Σέρρες μέχρι τη μεγάλη διεθνή σκηνή. Με λόγια που έγιναν γρήγορα viral, περιέγραψε το πώς βλέπει αυτή τη στιγμή της ζωής του σαν μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά και μια δικαίωση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ να πάμε Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις πανελλήνιες μου τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω. Και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου και ανυπομονώ, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Εμένα πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό, και μου δίνουν και εμένα πολύ δύναμη που μου το λένε, γιατί καταλαβαίνω ότι βλέπουν το όραμα, το πιστεύουν, και μου δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίζω. Και μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ».

Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη σκηνή της Eurovision, λέγοντας: «Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα (η σκηνή της Eurovision). Και ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτή την σκηνή. Θα δείτε πολλές εκπλήξεις εκεί πάνω. Το έμαθα αυτό (τα στοιχήματα)! Το έμαθα πριν λίγο παιδιά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος!».





Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ανταγωνισμό της φετινής χρονιάς, σημειώνοντας: «Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι φέτος μία χρονιά που έχει πάρα πολλά δυνατά φαβορί. Δηλαδή και της Φινλανδίας είναι υπέροχο το τραγούδι, της Γαλλίας, της Δανίας… Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση».

Ωστόσο, η πιο δυνατή στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για τη διαδρομή του και έστειλε μήνυμα έμπνευσης: «Και το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα: να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;».

Με αυτά τα λόγια, ο Akylas δεν μίλησε απλώς για τη Eurovision, αλλά για μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στην προσπάθεια, την επιμονή και την πίστη στο όνειρο.

