Fashion 29.04.2026

Chanel Cruise 2027: Το καλοκαίρι του οίκου Chanel γραμμένο σε μαύρο και λευκό

Η μόδα ταξιδεύει σε εμβληματικούς προορισμούς και η Chanel δίνει το πρώτο, εντυπωσιακό σήμα της νέας εποχής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα σεζόν των Cruise 2027 fashion shows έχει ήδη ξεκινήσει, μετατρέποντας τον κόσμο της μόδας σε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο «runway tour», με τα μεγαλύτερα fashion houses να παρουσιάζουν τις ενδιάμεσες συλλογές τους σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του πλανήτη.

Η αρχή έγινε με τον οίκο Chanel, που παρουσίασε τη νέα cruise συλλογή του στο Biarritz στις 28 Απριλίου, θέτοντας από νωρίς πολύ υψηλά τον πήχη. Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Nicole Kidman, Tilda Swinton, A$AP Rocky και η Sofia Coppola, παρακολουθώντας το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Matthieu Blazy για τον οίκο.

chanel
https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=el

Μόδα δίπλα στη θάλασσα και ιστορική κληρονομιά

Το Biarritz δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η παραθαλάσσια πόλη έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του οίκου, καθώς εκεί η Gabrielle «Coco» Chanel άνοιξε το πρώτο της couture σπίτι το 1915. Η σχέση της περιοχής με τη Chanel θεωρείται καθοριστική, αφού αποτέλεσε έμπνευση για την πρώτη «resort» αισθητική της μόδας.
Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, ο Blazy άνοιξε το show με μια επανερμηνεία του κλασικού μικρού μαύρου φορέματος, τιμώντας μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του οίκου.

https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=el
https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=el

Ανάμεσα στο όνειρο και την παράδοση

Η νέα συλλογή κινήθηκε ανάμεσα σε δύο κόσμους: τη φαντασία και την κλασική κομψότητα. Από αιθέρια φορέματα με «γοργονέ» σιλουέτες και ιδιαίτερα παπούτσια που άφηναν το πόδι σχεδόν γυμνό, μέχρι tweed σύνολα, ναυτικές ρίγες και floral μοτίβα, η συλλογή ισορρόπησε ανάμεσα στο avant-garde και το διαχρονικό.

Όπως σημειώθηκε και στα show notes, η προσέγγιση του Blazy αντιμετώπισε το εμβληματικό μαύρο φόρεμα ως σημείο εκκίνησης για κάτι νέο, χωρίς να χάνει τη σύνδεση με την ιστορία του οίκου.

Η μόδα ταξιδεύει σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ενώ η Chanel επέλεξε να παραμείνει στη Γαλλία, πολλοί μεγάλοι οίκοι μεταφέρουν τις cruise παρουσιάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Gucci ετοιμάζει show στη Νέα Υόρκη, πόλη-σταθμό για την ιστορία της, ενώ η Louis Vuitton θα παρουσιάσει τη δική της συλλογή επίσης στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, ο Jonathan Anderson ετοιμάζει την πρώτη του cruise παρουσίαση για τον οίκο Dior στο Los Angeles County Museum of Art, συνδέοντας τη μόδα με τον χώρο της σύγχρονης τέχνης.

chanel

Μόδα πριν από το παγκόσμιο καλοκαίρι

Με μεγάλα fashion shows να ταξιδεύουν από την Ευρώπη στην Αμερική, η cruise σεζόν του 2027 λειτουργεί ήδη ως προοίμιο ενός έντονου καλοκαιριού διεθνών γεγονότων. Η μόδα, για ακόμη μία φορά, προηγείται της εποχής της, μετατρέποντας κάθε παρουσίαση σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chanel Fashion fashion trends μόδα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί

29.04.2026
Επόμενο
The White Lotus: Η νέα προσθήκη που αλλάζει τις ισορροπίες στη δημοφιλή σειρά

29.04.2026

Δες επίσης

Life

Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;

29.04.2026
Life

29.04.2026
Food

29.04.2026
Beauty

29.04.2026
Life

29.04.2026
Fashion

29.04.2026
Fitness

28.04.2026
Life

28.04.2026
Food

28.04.2026
