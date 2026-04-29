Chanel Cruise 2027: Το καλοκαίρι του οίκου Chanel γραμμένο σε μαύρο και λευκό

Η μόδα ταξιδεύει σε εμβληματικούς προορισμούς και η Chanel δίνει το πρώτο, εντυπωσιακό σήμα της νέας εποχής

Η νέα σεζόν των Cruise 2027 fashion shows έχει ήδη ξεκινήσει, μετατρέποντας τον κόσμο της μόδας σε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο «runway tour», με τα μεγαλύτερα fashion houses να παρουσιάζουν τις ενδιάμεσες συλλογές τους σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του πλανήτη.

Η αρχή έγινε με τον οίκο Chanel, που παρουσίασε τη νέα cruise συλλογή του στο Biarritz στις 28 Απριλίου, θέτοντας από νωρίς πολύ υψηλά τον πήχη. Στην πρώτη σειρά βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Nicole Kidman, Tilda Swinton, A$AP Rocky και η Sofia Coppola, παρακολουθώντας το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Matthieu Blazy για τον οίκο.

Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από τα Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου

Μόδα δίπλα στη θάλασσα και ιστορική κληρονομιά

Το Biarritz δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η παραθαλάσσια πόλη έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του οίκου, καθώς εκεί η Gabrielle «Coco» Chanel άνοιξε το πρώτο της couture σπίτι το 1915. Η σχέση της περιοχής με τη Chanel θεωρείται καθοριστική, αφού αποτέλεσε έμπνευση για την πρώτη «resort» αισθητική της μόδας.

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, ο Blazy άνοιξε το show με μια επανερμηνεία του κλασικού μικρού μαύρου φορέματος, τιμώντας μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του οίκου.

Ανάμεσα στο όνειρο και την παράδοση

Η νέα συλλογή κινήθηκε ανάμεσα σε δύο κόσμους: τη φαντασία και την κλασική κομψότητα. Από αιθέρια φορέματα με «γοργονέ» σιλουέτες και ιδιαίτερα παπούτσια που άφηναν το πόδι σχεδόν γυμνό, μέχρι tweed σύνολα, ναυτικές ρίγες και floral μοτίβα, η συλλογή ισορρόπησε ανάμεσα στο avant-garde και το διαχρονικό.

Όπως σημειώθηκε και στα show notes, η προσέγγιση του Blazy αντιμετώπισε το εμβληματικό μαύρο φόρεμα ως σημείο εκκίνησης για κάτι νέο, χωρίς να χάνει τη σύνδεση με την ιστορία του οίκου.

Η μόδα ταξιδεύει σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ενώ η Chanel επέλεξε να παραμείνει στη Γαλλία, πολλοί μεγάλοι οίκοι μεταφέρουν τις cruise παρουσιάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Gucci ετοιμάζει show στη Νέα Υόρκη, πόλη-σταθμό για την ιστορία της, ενώ η Louis Vuitton θα παρουσιάσει τη δική της συλλογή επίσης στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, ο Jonathan Anderson ετοιμάζει την πρώτη του cruise παρουσίαση για τον οίκο Dior στο Los Angeles County Museum of Art, συνδέοντας τη μόδα με τον χώρο της σύγχρονης τέχνης.

Μόδα πριν από το παγκόσμιο καλοκαίρι

Με μεγάλα fashion shows να ταξιδεύουν από την Ευρώπη στην Αμερική, η cruise σεζόν του 2027 λειτουργεί ήδη ως προοίμιο ενός έντονου καλοκαιριού διεθνών γεγονότων. Η μόδα, για ακόμη μία φορά, προηγείται της εποχής της, μετατρέποντας κάθε παρουσίαση σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός.

Τα statement αξεσουάρ που αλλάζουν το παιχνίδι του styling την άνοιξη 2026

Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα