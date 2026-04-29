Streaming News 29.04.2026

The White Lotus: Η νέα προσθήκη που αλλάζει τις ισορροπίες στη δημοφιλή σειρά

Η Laura Dern μπαίνει στο σύμπαν του The White Lotus, φέρνοντας νέα δυναμική μετά την αναπάντεχη αλλαγή στο καστ της 4ης σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO «The White Lotus» ξεκίνησε με μια αναπάντεχη ανατροπή, καθώς η Helena Bonham Carter αποχώρησε από την παραγωγή λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων στη Γαλλία. Ο ρόλος που είχε αρχικά γραφτεί ειδικά για εκείνη μπαίνει πλέον σε διαδικασία επανασχεδιασμού και αναμένεται να δοθεί σε νέα ηθοποιό.

www.imdb.com
www.imdb.com

Η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε μόνο τη δυναμική της παραγωγής, αλλά άνοιξε και τον δρόμο για μια νέα, ιδιαίτερα ηχηρή προσθήκη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τη θέση της Bonham Carter έρχεται να καλύψει η βραβευμένη ηθοποιός Laura Dern, η οποία δεν αναλαμβάνει ακριβώς τον ίδιο ρόλο, αλλά έναν νέο χαρακτήρα που δημιουργείται ειδικά για εκείνη από τον δημιουργό της σειράς Mike White.

Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος

Ανατροπή στο casting και νέα δημιουργική κατεύθυνση

Το HBO επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός ρόλος κρίθηκε πως δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν όταν πέρασε από το σενάριο στο πραγματικό γύρισμα. Έτσι, η παραγωγή αποφάσισε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της ιστορίας, κρατώντας όμως τον βασικό αφηγηματικό άξονα της σεζόν.

Η προσθήκη της Laura Dern θεωρείται από πολλούς σχεδόν «φυσική» επιλογή για το σύμπαν του The White Lotus, καθώς η ηθοποιός έχει ήδη ισχυρούς δεσμούς με το HBO και τον Mike White, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Μια γνώριμη συνεργασία σε νέο περιβάλλον

Η σχέση της Laura Dern με τον Mike White δεν είναι νέα. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί δημιουργικά στο παρελθόν, γεγονός που κάνει την ένταξή της στη σειρά ακόμη πιο ομαλή σε επίπεδο παραγωγής. Παρότι ο νέος ρόλος παραμένει άγνωστος, εκτιμάται ότι θα ενταχθεί οργανικά στο γνώριμο περιβάλλον της σειράς: ένα σκηνικό γεμάτο πολυτέλεια, κοινωνικές εντάσεις και υπόγεια ειρωνεία.

Η Γαλλική Ριβιέρα ως σκηνικό της 4ης σεζόν

Η νέα σεζόν του «The White Lotus» γυρίζεται στη Γαλλία, με τοποθεσίες όπως οι Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό να λειτουργούν ως φόντο για τις νέες ιστορίες των επισκεπτών και του προσωπικού των ξενοδοχείων. Η σειρά συνεχίζει να αξιοποιεί την αντίθεση ανάμεσα στην πολυτέλεια και την ανθρώπινη ένταση, στοιχείο που την έχει καθιερώσει παγκοσμίως.

the_white_lotus
https://www.instagram.com/airellessainttropez/

Ένα καστ που συνεχίζει να εντυπωσιάζει

Πέρα από την προσθήκη της Laura Dern, η νέα σεζόν περιλαμβάνει επίσης γνωστά ονόματα όπως οι Vincent Cassel, Steve Coogan και Rosie Perez, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της παραγωγής.

Το Big Bang Theory επιστρέφει – Ο Stuart καλείται να σώσει το σύμπαν

«The Catch»: Emma Stone και Chris Pine σε ρομαντική comedy που το 2027 θα γίνει viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Helena Bonham Carter Laura Dern The White Lotus
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Chanel Cruise 2027: Το καλοκαίρι του οίκου Chanel γραμμένο σε μαύρο και λευκό

Chanel Cruise 2027: Το καλοκαίρι του οίκου Chanel γραμμένο σε μαύρο και λευκό

29.04.2026
Επόμενο
George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε

George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε

29.04.2026

Δες επίσης

Η Kid Moxie υπογράφει τα τραγούδια της διεθνούς παραγωγής «Titanic Ocean»
Cinema

Η Kid Moxie υπογράφει τα τραγούδια της διεθνούς παραγωγής «Titanic Ocean»

29.04.2026
Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος
Cinema

Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος

29.04.2026
2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!
Cinema

2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!

29.04.2026
Το Big Bang Theory επιστρέφει – Ο Stuart καλείται να σώσει το σύμπαν
Cinema

Το Big Bang Theory επιστρέφει – Ο Stuart καλείται να σώσει το σύμπαν

29.04.2026
5ος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Σεναρίου: 5 χρόνια δημιουργίας – OPEN CALL
Cinema

5ος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Σεναρίου: 5 χρόνια δημιουργίας – OPEN CALL

28.04.2026
«The Catch»: Emma Stone και Chris Pine σε ρομαντική comedy που το 2027 θα γίνει viral
Cinema

«The Catch»: Emma Stone και Chris Pine σε ρομαντική comedy που το 2027 θα γίνει viral

28.04.2026
Το Mortal Kombat II στους κινηματογράφους – Η μάχη για το Earthrealm ξεκινά ξανά
Cinema

Το Mortal Kombat II στους κινηματογράφους – Η μάχη για το Earthrealm ξεκινά ξανά

28.04.2026
«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!
Cinema

«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!

28.04.2026
«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους
Cinema

«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους

28.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό