Το Big Bang Theory επιστρέφει – Ο Stuart καλείται να σώσει το σύμπαν

Το νέο κεφάλαιο στο σύμπαν του The Big Bang Theory που μετατρέπει τον Stuart σε απρόθυμο «σωτήρα» με βοήθεια παλιών γνωστών

Αν υπάρχει μια σειρά που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην pop κουλτούρα, αυτή είναι το «The Big Bang Theory». Και τώρα, το τηλεοπτικό της σύμπαν ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο διευρυμένο και πιο απρόβλεπτο από ποτέ, με ένα νέο spinoff που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό στους fans. Ο τίτλος του είναι «Stuart Fails to Save the Universe» και φέρνει στο επίκεντρο έναν από τους πιο αγαπημένους δευτερεύοντες χαρακτήρες της σειράς.

Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, ο Kevin Sussman επιστρέφει στον ρόλο του Stuart, του ιδιοκτήτη του comic book store, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μια αποστολή που ξεφεύγει εντελώς από την καθημερινότητά του. Όλα ξεκινούν όταν ένα μηχάνημα που έχει κατασκευαστεί από τους Sheldon και Leonard καταστρέφεται, προκαλώντας ένα απρόβλεπτο άνοιγμα προς το multiverse. Από εκείνη τη στιγμή, ο Stuart βρίσκεται αντιμέτωπος με την αποστολή να σώσει το σύμπαν, παρότι, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, δεν είναι καθόλου έτοιμος για κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος ο Kevin Sussman περιγράφει με χιούμορ την κατάσταση λέγοντας: «Is Stuart equipped to do this? No, of course not. But he has help.» Μια φράση που συνοψίζει απόλυτα τον τόνο της νέας σειράς, η οποία συνδυάζει κωμωδία, επιστημονική φαντασία και το γνώριμο ύφος του The Big Bang Theory universe.

Στο πλευρό του Stuart επιστρέφει η Lauren Lapkus στον ρόλο της Denise, της κοπέλας του, προσθέτοντας συναισθηματική ισορροπία μέσα στο χάος του multiverse. Παράλληλα, ο Brian Posehn επιστρέφει ως Bert, ο γεωλόγος φίλος του, ενώ ο John Ross Bowie επανέρχεται ως Barry Kripke, ο ιδιόρρυθμος quantum physicist που συνεχίζει να λειτουργεί ως ταυτόχρονα σύμμαχος και αντίπαλος.

Με χιούμορ, ανατροπές και έντονο sci-fi στοιχείο, το «Stuart Fails to Save the Universe» έρχεται να επεκτείνει το The Big Bang Theory universe σε νέες κατευθύνσεις, δίνοντας στους fans μια φρέσκια αλλά ταυτόχρονα οικεία εμπειρία, όπου το χάος, η επιστήμη και η κωμωδία συνυπάρχουν ξανά με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο.

