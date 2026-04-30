Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας

Το μεγαλύτερο fashion event του πλανήτη, το Met Gala, επιστρέφει στις 4 Μαΐου 2026 και ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά το διαδίκτυο και τα social media. Κάθε χρόνο, η 1η Δευτέρα του Μαΐου μετατρέπεται σε μια νύχτα γεμάτη μόδα, τέχνη και pop culture στιγμές που μένουν στην ιστορία.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη και αποτελεί fundraiser για το Costume Institute του μουσείου. Οι καλεσμένοι ανεβαίνουν τα εμβληματικά σκαλιά του Met και δίνουν ζωή σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα red carpets στον κόσμο, ενώ χιλιάδες fans συγκεντρώνονται έξω για να δουν από κοντά τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz.

Η ημερομηνία του Met Gala 2026

Το Met Gala 2026 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Μαΐου, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική βραδιά της παγκόσμιας μόδας και την επίσημη έναρξη της νέας fashion σεζόν.

Πού γίνεται το Met Gala

Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, με τα διάσημα σκαλιά του μουσείου να μετατρέπονται σε ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί που προσελκύει φωτογράφους, media και fans από όλο τον κόσμο.

Τι είναι το Met Gala

Το Met Gala είναι φιλανθρωπικό event που στηρίζει το Costume Institute του Met και γίνεται κάθε χρόνο για να εγκαινιάσει τη νέα έκθεση μόδας του μουσείου, συνδυάζοντας μόδα, τέχνη και πολιτισμό σε μία μοναδική βραδιά.

Ποιο είναι το θέμα του 2026

Το φετινό θέμα της έκθεσης είναι Costume Art και επικεντρώνεται στο dressed body, παρουσιάζοντας ρούχα δίπλα σε πίνακες, γλυπτά και άλλα έργα τέχνης από τη συλλογή του μουσείου, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη.

Ποιο είναι το dress code

Το dress code για το 2026 είναι Fashion Is Art και καλεί τους καλεσμένους να το ερμηνεύσουν δημιουργικά, με looks που θυμίζουν έργα τέχνης, painted gowns, sculptural couture και avant garde δημιουργίες που ξεπερνούν τα όρια της μόδας.

Ποιοι είναι οι co chairs

Co chairs της φετινής διοργάνωσης είναι η Beyoncé, η Nicole Kidman, η Venus Williams και η Anna Wintour, με την επιστροφή της Beyoncé μετά από δέκα χρόνια να θεωρείται ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της βραδιάς.

Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι

Η επίσημη guest list δεν έχει αποκαλυφθεί, όμως κάθε χρόνο το Met Gala συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα από τη μουσική, τον κινηματογράφο και τη μόδα, με ονόματα όπως Rihanna, Zendaya και Colman Domingo να βρίσκονται συχνά στις συζητήσεις για πιθανές εμφανίσεις.

Πόσο κοστίζει η είσοδος

Η συμμετοχή στο Met Gala κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, με τα εισιτήρια και τα τραπέζια να φτάνουν ακόμη και περίπου τα 75.000 δολάρια ανά άτομο. Οι περισσότεροι καλεσμένοι δεν πληρώνουν οι ίδιοι, καθώς οι προσκλήσεις καλύπτονται από luxury fashion brands που αγοράζουν τραπέζια και επιλέγουν τους guests τους.

Ποιος μπορεί να πάει στο Met Gala

Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με πρόσκληση είτε από τη διοργάνωση είτε μέσω fashion brands, κάτι που κάνει το event εξαιρετικά αποκλειστικό και ένα από τα πιο δύσκολα events παγκοσμίως για πρόσβαση.

Τι γίνεται μετά το event

Μετά το Met Gala, η έκθεση Costume Art ανοίγει για το κοινό στο Metropolitan Museum of Art από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να δουν από κοντά το concept που ενέπνευσε τη φετινή διοργάνωση.

