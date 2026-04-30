Fashion 30.04.2026

Το look της Nicole Kidman στο Chanel show είχε την ανατροπή που δεν περίμενε κανείς

Η Nicole Kidman εντυπωσιάζει στο show της Chanel στο Biarritz με ένα minimal look που κρύβει μια απρόσμενη, fashion-forward ανατροπή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη Γαλλική Ριβιέρα, εκεί όπου η μόδα συναντά το σινεμά, η Nicole Kidman έκανε μια εμφάνιση που απέδειξε πως το effortless μπορεί να γίνει απόλυτα εντυπωσιακό αν ξέρεις πώς να το υποστηρίξεις.

Στο show της Chanel για τη Cruise συλλογή στο Biarritz, η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο, μακρυμάνικο φόρεμα που αρχικά έμοιαζε minimal. Μέχρι που γύρισε πλάτη. Εκεί αποκαλύφθηκε η μεγάλη ανατροπή, ένα εντυπωσιακό backless cut με cowl λεπτομέρεια και μια φίνα πινελιά με φτερό να πέφτει ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Μια λεπτομέρεια που μετέτρεψε το look από απλό σε καθαρό fashion moment.

Chanel Cruise 2027: Το καλοκαίρι του οίκου Chanel γραμμένο σε μαύρο και λευκό

Το styling κινήθηκε σε ισορροπία. Ένα παλ μπλε mini bag με χρυσά στοιχεία, slingback γόβες και διαμαντένια σκουλαρίκια κράτησαν την κομψότητα στο προσκήνιο, ενώ τα μαλλιά της πιασμένα πάνω με curtain bangs έδωσαν μια ανεπιτήδευτη, πολυτελή αίσθηση.

Και εκεί έρχεται το στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Τα οβάλ γυαλιά ηλίου που παραπέμπουν ξεκάθαρα στα ’90s και δίνουν χαρακτήρα σε όλο το σύνολο. Ένα μικρό detail που όμως απογειώνει το αποτέλεσμα και προσθέτει τη σωστή δόση νοσταλγίας.

Η Nicole Kidman αποδεικνύει ξανά πως το στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Ένα έξυπνο cut, μερικά δυνατά αξεσουάρ και η σωστή στάση αρκούν για να δημιουργήσουν ένα από τα πιο δυνατά looks της σεζόν.

Η «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης και οι 10 παρουσιαστές που τη σημάδεψαν

Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει

