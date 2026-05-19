Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt μπορεί να αποτέλεσαν για χρόνια το πιο διάσημο ζευγάρι του Hollywood, όμως τα τελευταία χρόνια τα παιδιά τους φαίνεται πως χαράζουν όλο και πιο ξεκάθαρα τη δική τους πορεία — και η Zahara Jolie μόλις έκανε μία κίνηση που συζητιέται ήδη σε όλο το internet. Η 21χρονη κόρη των δύο stars βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αποφοίτησή της από το Spelman College στην Atlanta, όταν εμφανίστηκε δημόσια χωρίς το επίθετο του πατέρα της, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το «Jolie».

Κατά τη διάρκεια της 139ης τελετής αποφοίτησης του πανεπιστημίου, η Zahara ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στην Ψυχολογία, αποκτώντας Bachelor of Arts. Αν και στο επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης το πλήρες όνομά της εμφανιζόταν ως «Zahara Marley Jolie-Pitt», όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της παρουσιάστηκε ως «Zahara Marley Jolie». Και κάπου εκεί, το internet πήρε φωτιά.

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η νέα εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη διαμάχη τους

Η επιλογή της, βέβαια, δεν ήρθε ξαφνικά. Όσοι παρακολουθούν στενά τη ζωή της οικογένειας Jolie-Pitt είχαν ήδη παρατηρήσει ότι η Zahara χρησιμοποιεί εδώ και καιρό αποκλειστικά το επώνυμο της μητέρας της σε δημόσιες εμφανίσεις και επίσημες περιστάσεις. Ήδη από το 2023, κατά την ένταξή της στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha, είχε παρουσιαστεί ξανά ως «Zahara Jolie», ενώ το ίδιο συνέβη και σε πρόσφατη εκδήλωση του ιδρύματος Pearls of Purpose Foundation.

Και μπορεί η ίδια να αποφεύγει να σχολιάζει ανοιχτά τη σχέση της με τον Brad Pitt, όμως δεν έχει κρύψει ποτέ τον βαθύ δεσμό που τη συνδέει με την Angelina Jolie. Σε παλαιότερη συγκινητική ομιλία της είχε μιλήσει για την υιοθεσία της, την οικογένειά της και τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, τονίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η μητέρα της στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της.

«Η αγάπη μας είναι κάτι που δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η Angelina Jolie στάθηκε για εκείνη πρότυπο καλοσύνης, στήριξης και ανιδιοτελούς αγάπης. Μάλιστα, δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει δημόσια ως «την πιο ανιδιοτελή, στοργική και υποστηρικτική γυναίκα» που θα μπορούσε να έχει δίπλα της.

Από την πλευρά της, και η Angelina Jolie έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για την κόρη της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Time 100 Talk, είχε δηλώσει ότι μέσα από τη Zahara έχει μάθει πολλά για τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας, αλλά και για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να εξελίσσεται παραμένοντας αυθεντικός.

Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων