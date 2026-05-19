Από τα 23 sold out συναυλίες στο Παρίσι στην Αθήνα – Ο Slimane φέρνει ξανά το «Mon Amour» στην Ελλάδα

Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται υπερβολικές σκηνικές παραγωγές, δεκάδες χορευτές ή εντυπωσιακά εφέ για να σε κάνουν να νιώσεις τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Και ο Slimane είναι ακριβώς ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision 2024 με το «Mon Amour», κατάφερε να δημιουργήσει ένα κύμα συναισθήματος που ξεπέρασε σύνορα, γλώσσες και μουσικά είδη. Η φωνή του έγινε viral, τα live performances του συζητήθηκαν παντού και το κοινό τον αγκάλιασε σαν έναν από τους πιο αυθεντικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής.

Τώρα, ο Slimane επιστρέφει στην Αθήνα για μία μόνο βραδιά που ήδη μοιάζει ιστορική. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού θα γεμίσει συναίσθημα, φως και μουσική, σε ένα live που αναμένεται να είναι από τα πιο πολυσυζητημένα του φετινού φθινοπώρου. Μετά από 23 sold out συναυλίες στην εμβληματική Salle Pleyel του Παρισιού, ο Γάλλος star φέρνει στην Ελλάδα το ιδιαίτερο concept της περιοδείας του «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour. Και μόνο ο τίτλος αρκεί για να καταλάβεις τι πρόκειται να συμβεί: μια σκηνή χωρίς υπερβολές, χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα περιττό. Μόνο ο ίδιος, η φωνή του και ένα πιάνο.

Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album

Μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah, ο Slimane επιστρέφει ουσιαστικά στις ρίζες του. Σε εκείνη τη μουσική συνθήκη όπου το συναίσθημα μπαίνει μπροστά και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Γιατί αυτό είναι που τον έκανε να ξεχωρίσει από την αρχή: η ικανότητά του να σε κάνει να αισθανθείς ότι κάθε στίχος γράφτηκε ακριβώς για εσένα.

Η σχέση του με την Ελλάδα, άλλωστε, έχει εξελιχθεί σε ένα αληθινό μουσικό love story. Όσοι βρέθηκαν στις δύο sold out εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλλάς τον χειμώνα του 2025 θυμούνται ακόμα την ατμόσφαιρα. Το κοινό τραγουδούσε κάθε λέξη, οι στιγμές ήταν σχεδόν κινηματογραφικές και ο ίδιος έδειχνε genuinely συγκινημένος από την αγάπη που έλαβε από το ελληνικό κοινό.

Αυτή τη φορά όμως, όλα δείχνουν ακόμα μεγαλύτερα. Το Θέατρο Λυκαβηττού, ο αθηναϊκός ουρανός, οι χιλιάδες φωνές που θα ενωθούν στο «Mon Amour» και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενός open-air live δημιουργούν ήδη το τέλειο σκηνικό για μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως η Αθήνα ετοιμάζεται για ακόμα ένα sold out βράδυ με τον Slimane στο επίκεντρο.

Ed Sheeran και Martin Garrix: Κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη συνεργασία «Repeat it»