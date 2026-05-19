Μουσική 19.05.2026

Ed Sheeran και Martin Garrix: Κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη συνεργασία «Repeat it»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Ed Sheeran και Martin Garrix επιστρέφουν με μία επική συνεργασία για με το νέο τραγούδι «Repeat it», ως μια ξεχωριστή επετειακή κυκλοφορία
Ειρήνη Στόφυλα

Ο πολυπλατινένιος Ολλανδός DJ και παραγωγός Martin Garrix, που έχει κατακτήσει τις κορυφές των charts, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ed Sheeran για την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης συνεργασίας τους «Repeat it». Το τραγούδι κυκλοφορεί ως μια ξεχωριστή επετειακή κυκλοφορία για τα γενέθλια του Garrix, έπειτα από έντονη ζήτηση των fans.

repeat it

Το κομμάτι ξεκίνησε να δημιουργείται πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με το δίδυμο να επανενώνεται πρόσφατα στο στούντιο για να το ολοκληρώσει. Συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό φωνητικό ύφος του Sheeran με την προσεγμένη παραγωγή του Garrix, το «Repeat It» παντρεύει την ηλεκτρονική dance μουσική με κιθαριστικά και ορχηστρικά στοιχεία.

Η LP επιστρέφει με το νέο single «Shelly» – Η αληθινή ιστορία που το ενέπνευσε

Για τον Martin Garrix:

Ο Martin Garrix, ένας από τους νεότερους και πιο επιτυχημένους DJs και παραγωγούς, έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της pop και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Από το breakout hit του «Animals» το 2013, όταν ήταν μόλις 17 ετών, ο Garrix έχει γίνει headliner σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa, ο Bono, ο The Edge, ο Khalid και ο Macklemore.

Έχει συγκεντρώσει περίπου 25 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ενώ κομμάτια όπως τα «In The Name of Love» (2016), «Scared to Be Lonely» (2017), «Ocean» (2018), «Summer Days» (2019) και «We Are the People» (2021) έχουν διαμορφώσει τον ήχο της σύγχρονης dance-pop μουσικής. Γνωστός για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις του και τις εθιστικές παραγωγές του, συνεχίζει να συνδέεται με κοινό σε όλο τον κόσμο, εδραιώνοντας τη θέση του ως πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής.

Παράλληλα, ανεβαίνοντας συνεχώς τα σκαλοπάτια της καριέρας του, έχει ιδρύσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία (STMPD RCRDS), διαθέτει ιδιόκτητο στούντιο στο Άμστερνταμ και λειτουργεί ως μέντορας για ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Για τον Ed Sheeran:

Ο Ed Sheeran είναι ένας καλλιτέχνης που όρισε μια ολόκληρη εποχή, δημιουργώντας μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και ξεπερνώντας τα 100 δισεκατομμύρια streams συνολικά.

Ως ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και στιχουργός της γενιάς του, ο 4 φορές βραβευμένος με GRAMMY έχει γίνει ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που απέκτησαν τρία RIAA Diamond singles, με τα «Thinking Out Loud», «Shape of You» και «Perfect» να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις το καθένα στις ΗΠΑ.

Είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές live εμφανίσεις του και αυτή την περίοδο βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του Mathematics Tour, σπάζοντας ρεκόρ προσέλευσης σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχημένη σειρά άλμπουμ Mathematics, που ξεκίνησε με το ντεμπούτο του «+ (Plus)» το 2011 και περιλαμβάνει τα «x (Multiply)», «÷ (Divide)», «= (Equals)» και «- (Subtract)», ολοκληρώθηκε το 2025.

Το τελευταίο του άλμπουμ «Play» έφτασε στην κορυφή των charts παγκοσμίως με την κυκλοφορία του, περιλαμβάνοντας τα singles «Sapphire» και «Camera».

Δείτε το video clip παρακάτω:

Βρείτε το τραγούδι «Repeat It»:

https://umusic.box.com/s/f4txu7s244yz26mwcwxg4ipfsfgunl0q

Βρείτε και ακούστε το «Repeat It» ψηφιακά, εδώ:

https://MartinGarrixxEdSheeran.lnk.to/RepeatItGREPR

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ed Sheeran Martin Garrix New Video Clip ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

19.05.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album

Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album

19.05.2026

Δες επίσης

Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album

19.05.2026
O Ακύλας «κατακτά» το Spotify και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον στηρίζει έμπρακτα
EUROVISION

O Ακύλας «κατακτά» το Spotify και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον στηρίζει έμπρακτα

19.05.2026
Το Μουντιάλ 2026 αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show – Οι stars που θα το πλαισιώσουν
Μουσικά Νέα

Το Μουντιάλ 2026 αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show – Οι stars που θα το πλαισιώσουν

19.05.2026
Το «Bangaranga» σαρώνει τα charts παγκοσμίως – Εκτόξευση στο Spotify Global Chart
EUROVISION

Το «Bangaranga» σαρώνει τα charts παγκοσμίως – Εκτόξευση στο Spotify Global Chart

19.05.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις; Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκινά!
MAD VMA 2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις; Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκινά!

19.05.2026
Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου για μία μοναδική συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου για μία μοναδική συναυλία

19.05.2026
Come on Barbie, let’s go home: Οι Aqua ρίχνουν οριστικά τίτλους τέλους μετά από 30 χρόνια
Μουσικά Νέα

Come on Barbie, let’s go home: Οι Aqua ρίχνουν οριστικά τίτλους τέλους μετά από 30 χρόνια

19.05.2026
Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου
Mad Events

Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

19.05.2026
Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists
Μουσική

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

19.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη