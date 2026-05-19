Ed Sheeran και Martin Garrix: Κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη συνεργασία «Repeat it»

Οι Ed Sheeran και Martin Garrix επιστρέφουν με μία επική συνεργασία για με το νέο τραγούδι «Repeat it», ως μια ξεχωριστή επετειακή κυκλοφορία

Ο πολυπλατινένιος Ολλανδός DJ και παραγωγός Martin Garrix, που έχει κατακτήσει τις κορυφές των charts, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ed Sheeran για την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης συνεργασίας τους «Repeat it». Το τραγούδι κυκλοφορεί ως μια ξεχωριστή επετειακή κυκλοφορία για τα γενέθλια του Garrix, έπειτα από έντονη ζήτηση των fans.

Το κομμάτι ξεκίνησε να δημιουργείται πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με το δίδυμο να επανενώνεται πρόσφατα στο στούντιο για να το ολοκληρώσει. Συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό φωνητικό ύφος του Sheeran με την προσεγμένη παραγωγή του Garrix, το «Repeat It» παντρεύει την ηλεκτρονική dance μουσική με κιθαριστικά και ορχηστρικά στοιχεία.

Για τον Martin Garrix:

Ο Martin Garrix, ένας από τους νεότερους και πιο επιτυχημένους DJs και παραγωγούς, έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της pop και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Από το breakout hit του «Animals» το 2013, όταν ήταν μόλις 17 ετών, ο Garrix έχει γίνει headliner σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa, ο Bono, ο The Edge, ο Khalid και ο Macklemore.

Έχει συγκεντρώσει περίπου 25 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ενώ κομμάτια όπως τα «In The Name of Love» (2016), «Scared to Be Lonely» (2017), «Ocean» (2018), «Summer Days» (2019) και «We Are the People» (2021) έχουν διαμορφώσει τον ήχο της σύγχρονης dance-pop μουσικής. Γνωστός για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις του και τις εθιστικές παραγωγές του, συνεχίζει να συνδέεται με κοινό σε όλο τον κόσμο, εδραιώνοντας τη θέση του ως πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής.

Παράλληλα, ανεβαίνοντας συνεχώς τα σκαλοπάτια της καριέρας του, έχει ιδρύσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία (STMPD RCRDS), διαθέτει ιδιόκτητο στούντιο στο Άμστερνταμ και λειτουργεί ως μέντορας για ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Για τον Ed Sheeran:

Ο Ed Sheeran είναι ένας καλλιτέχνης που όρισε μια ολόκληρη εποχή, δημιουργώντας μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και ξεπερνώντας τα 100 δισεκατομμύρια streams συνολικά.

Ως ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και στιχουργός της γενιάς του, ο 4 φορές βραβευμένος με GRAMMY έχει γίνει ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που απέκτησαν τρία RIAA Diamond singles, με τα «Thinking Out Loud», «Shape of You» και «Perfect» να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις το καθένα στις ΗΠΑ.

Είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές live εμφανίσεις του και αυτή την περίοδο βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του Mathematics Tour, σπάζοντας ρεκόρ προσέλευσης σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχημένη σειρά άλμπουμ Mathematics, που ξεκίνησε με το ντεμπούτο του «+ (Plus)» το 2011 και περιλαμβάνει τα «x (Multiply)», «÷ (Divide)», «= (Equals)» και «- (Subtract)», ολοκληρώθηκε το 2025.

Το τελευταίο του άλμπουμ «Play» έφτασε στην κορυφή των charts παγκοσμίως με την κυκλοφορία του, περιλαμβάνοντας τα singles «Sapphire» και «Camera».

