H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

Τα φλας των φωτογράφων και τα social media πήραν φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, καθώς ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Willem Dafoe, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Η επίσκεψή του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού πρόκειται για έναν star με τεράστια καριέρα, μοναδική κινηματογραφική ταυτότητα και φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.Η άφιξή του δημιούργησε αίσθηση από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, με εκατοντάδες θαυμαστές να θέλουν να τον απαθανατίσουν από κοντά

Ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε στη χώρα μας για να παρουσιάσει επίσημα την νέα του ταινία, «The Birthday Party», στην οποία κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η άφιξή του προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους λάτρεις του κινηματογράφου όσο και στους θαυμαστές του που περίμεναν να τον δουν από κοντά.

Το ιστορικό σημείο της Αίγλη Ζαππείου γέμισε χθες το βράδυ με λάμψη, διασημότητες και ανθρώπους της καλλιτεχνικής σκηνής, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η επίσημη προβολή της ταινίας. Ο Willem Dafoe εμφανίστηκε χαμογελαστός, εξαιρετικά προσιτός και αφιέρωσε χρόνο στους δημοσιογράφους αλλά και στους θαυμαστές που τον περίμεναν.





Μιλώντας στις κάμερες, ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την παρουσία του στην Ελλάδα: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα. Πάντα είμαι χαρούμενος όταν έρχομαι εδώ. Στην ταινία υποδύομαι έναν πλούσιο άντρα που έχει το δικό του νησί και οργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του. Πιστεύω ότι η Αθήνα αυτή την εποχή έχει πολύ καλή ενέργεια. Είμαι φιλικός με τους ανθρώπους γιατί παίρνεις ό,τι δίνεις.»

Ο ηθοποιός έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο ανοιχτός και προσιτός είναι, μιλώντας με απλότητα και θετική διάθεση. Παράλληλα, η δήλωσή του για την «ενέργεια της Αθήνας» έχει ήδη γίνει viral στα social media.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με έντονο χειροκρότημα και ενθουσιασμό, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο ηθοποιό; έδειξε πραγματική αγάπη για τη χώρα μας. Η Ελλάδα φαίνεται πως εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο προορισμό του, ενώ η παρουσία του στη λαμπερή πρεμιέρα ενίσχυσε το κινηματογραφικό ενδιαφέρον γύρω από το «The Birthday Party».

Δεν αποκλείεται η επίσκεψη αυτή να είναι μόνο η αρχή για ακόμη περισσότερες συνεργασίες ή γυρίσματα στη χώρα μας κάτι που θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο.

