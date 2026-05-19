Cinema 19.05.2026

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Willem Dafoe στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party», που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο
Ειρήνη Στόφυλα

Τα φλας των φωτογράφων και τα social media πήραν φωτιά το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, καθώς ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Willem Dafoe, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Η επίσκεψή του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού πρόκειται για έναν star με τεράστια καριέρα, μοναδική κινηματογραφική ταυτότητα και φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.Η άφιξή του δημιούργησε αίσθηση από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, με εκατοντάδες θαυμαστές να θέλουν να τον απαθανατίσουν από κοντά

https://www.instagram.com/willemdafoesact/?hl=el
https://www.instagram.com/willemdafoesact/?hl=el

Ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε στη χώρα μας για να παρουσιάσει επίσημα την νέα του ταινία, «The Birthday Party», στην οποία κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η άφιξή του προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους λάτρεις του κινηματογράφου όσο και στους θαυμαστές του που περίμεναν να τον δουν από κοντά.

10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το ιστορικό σημείο της Αίγλη Ζαππείου γέμισε χθες το βράδυ με λάμψη, διασημότητες και ανθρώπους της καλλιτεχνικής σκηνής, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η επίσημη προβολή της ταινίας. Ο Willem Dafoe εμφανίστηκε χαμογελαστός, εξαιρετικά προσιτός και αφιέρωσε χρόνο στους δημοσιογράφους αλλά και στους θαυμαστές που τον περίμεναν.


Μιλώντας στις κάμερες, ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την παρουσία του στην Ελλάδα: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα. Πάντα είμαι χαρούμενος όταν έρχομαι εδώ. Στην ταινία υποδύομαι έναν πλούσιο άντρα που έχει το δικό του νησί και οργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του. Πιστεύω ότι η Αθήνα αυτή την εποχή έχει πολύ καλή ενέργεια. Είμαι φιλικός με τους ανθρώπους γιατί παίρνεις ό,τι δίνεις.»

https://www.instagram.com/willemdafoesact/?hl=el

Ο ηθοποιός έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο ανοιχτός και προσιτός είναι, μιλώντας με απλότητα και θετική διάθεση. Παράλληλα, η δήλωσή του για την «ενέργεια της Αθήνας» έχει ήδη γίνει viral στα social media.

https://www.instagram.com/willemdafoesact/?hl=el

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με έντονο χειροκρότημα και ενθουσιασμό, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο ηθοποιό; έδειξε πραγματική αγάπη για τη χώρα μας. Η Ελλάδα φαίνεται πως εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο προορισμό του, ενώ η παρουσία του στη λαμπερή πρεμιέρα ενίσχυσε το κινηματογραφικό ενδιαφέρον γύρω από το «The Birthday Party».

Δεν αποκλείεται η επίσκεψη αυτή να είναι μόνο η αρχή για ακόμη περισσότερες συνεργασίες ή γυρίσματα στη χώρα μας κάτι που θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Willem Dafoe ΑΘΗΝΑ νέα ταινία ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές

Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές

19.05.2026
Επόμενο
Ed Sheeran και Martin Garrix: Κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη συνεργασία «Repeat it»

Ed Sheeran και Martin Garrix: Κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη συνεργασία «Repeat it»

19.05.2026

Δες επίσης

Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους
Celeb News

Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους

19.05.2026
Kendall Jenner – Jacob Elordi: Η ρομαντική απόδραση στη Χαβάη «φούντωσε» τις φήμες για νέο ειδύλλιο
Celeb News

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Η ρομαντική απόδραση στη Χαβάη «φούντωσε» τις φήμες για νέο ειδύλλιο

19.05.2026
David Beckham – Victoria Beckham: Πώς έφθασαν στα 1,58 δισ. δολάρια και έγιναν το απόλυτο power couple του πλούτου
Celeb News

David Beckham – Victoria Beckham: Πώς έφθασαν στα 1,58 δισ. δολάρια και έγιναν το απόλυτο power couple του πλούτου

19.05.2026
Elsie Hewitt: Η πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson
Celeb News

Elsie Hewitt: Η πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson

19.05.2026
«Θα κάνω πρόταση να είναι μαζί μου» – Ο Λευτέρης Πανταζής και η πρόταση συνεργασίας στον Akyla
Celeb News

«Θα κάνω πρόταση να είναι μαζί μου» – Ο Λευτέρης Πανταζής και η πρόταση συνεργασίας στον Akyla

19.05.2026
Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι
Celeb News

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι

19.05.2026
Millie Bobby Brown: Το κόσμημα με το όνομα «Ruth» δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το όνομα της κόρης της
Celeb News

Millie Bobby Brown: Το κόσμημα με το όνομα «Ruth» δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το όνομα της κόρης της

19.05.2026
«Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ» – Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη σχέση του με την Σμαράγδα Καρύδη
Celeb News

«Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ» – Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη σχέση του με την Σμαράγδα Καρύδη

19.05.2026
«Παρά Πέντε»: Η επική αναβίωση του camping που έγινε αμέσως viral
Celeb News

«Παρά Πέντε»: Η επική αναβίωση του camping που έγινε αμέσως viral

19.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη