Cinema 19.05.2026

Θες να δεις ταινία στο μπαλκόνι τώρα που καλοκαίριασε; Αυτές οι 5 ταινίες θα σε ταξιδέψουν

Αυτές οι 5 επιλογές είναι ό,τι χρειάζεσαι για να μη θέλεις να φύγεις από το σπίτι ούτε ένα καλοκαιρινό βράδυ
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι υπάρχουν βράδια που δεν θέλεις φασαρία, έξοδο ή πολυκοσμία. Θέλεις μόνο να ανοίξεις το παράθυρο, να χαμηλώσεις τα φώτα, να βάλεις κάτι δροσερό στο ποτήρι σου και να χαθείς για λίγο σε μια ταινία που θα σε χαλαρώσει πραγματικά. Αυτές οι ήσυχες νύχτες στο σπίτι έχουν μια δική τους μαγεία, ειδικά όταν συνοδεύονται από ιστορίες που σε κάνουν να ξεχνάς την πίεση της ημέρας και να αφήνεσαι στον ρυθμό του καλοκαιριού.

mamma mia

Αν ψάχνεις τι να δεις για να περάσεις όμορφα και χαλαρά τα βράδια σου, υπάρχουν 5 ταινίες που ταιριάζουν ιδανικά με αυτή την ατμόσφαιρα και μπορούν εύκολα να γίνουν η πιο cozy καλοκαιρινή σου συνήθεια.

1. Mamma Mia!

Το «Mamma Mia!» είναι ίσως η απόλυτη καλοκαιρινή comfort movie επιλογή. Με εικόνες που θυμίζουν ελληνικό νησί, μουσική που δύσκολα βγαίνει από το μυαλό και μια αίσθηση ανεμελιάς από την πρώτη μέχρι την τελευταία σκηνή, είναι η ταινία που σε κάνει να νιώθεις διακοπές ακόμη κι αν βρίσκεσαι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου. Το χιούμορ, η μουσική των ABBA και τα φωτεινά τοπία δημιουργούν ακριβώς τη διάθεση που χρειάζεται ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ.

2. Before Sunrise

Αν θέλεις κάτι πιο ρομαντικό και ήρεμο, το «Before Sunrise» είναι η ιδανική επιλογή. Η ταινία ακολουθεί δύο ανθρώπους που γνωρίζονται τυχαία και περνούν μαζί μια νύχτα γεμάτη συζητήσεις, βόλτες και μικρές στιγμές που μένουν στο μυαλό. Δεν βασίζεται στην ένταση αλλά στην ατμόσφαιρα και στα συναισθήματα, γι’ αυτό και ταιριάζει απόλυτα σε εκείνες τις νύχτες που θέλεις απλώς να χαλαρώσεις και να αφεθείς σε κάτι όμορφο και ήσυχο.

3. The Intern

Για πιο feel-good διάθεση, το «The Intern» είναι από τις ταινίες που βλέπονται εύκολα και σε αφήνουν με καλή ενέργεια. Η σχέση ανάμεσα στους χαρακτήρες, οι ανάλαφρες στιγμές και η ήρεμη ροή της ιστορίας δημιουργούν την τέλεια επιλογή για ένα βράδυ που θέλεις να ξεκουραστείς χωρίς να δεις κάτι βαρύ ή απαιτητικό.

Η Anne Hathaway σε φωτογραφία από το Instagram της για την επιστροφή της στο The Devil Wears Prada 2.
https://www.instagram.com/annehathaway/

4. Gone Girl

Το «Gone Girl» είναι από εκείνες τις ταινίες μυστηρίου που σε κρατούν σε ένταση από το πρώτο λεπτό χωρίς να χρειάζονται υπερβολική δράση. Με ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, συνεχείς ανατροπές και μια ιστορία που αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση, αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα καλοκαιρινό βράδυ που θέλεις να χαλαρώσεις αλλά ταυτόχρονα να μπεις σε ένα σκοτεινό κινηματογραφικό παιχνίδι μυαλού. Είναι η ταινία που ξεκινάς «για λίγο» και τελικά δεν μπορείς να σταματήσεις μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους.

5. Knives Out

Αν προτιμάς ένα μυστήριο με πιο κομψή αισθητική και έντονο σασπένς, τότε το «Knives Out» είναι η ιδανική επιλογή. Ένα οικογενειακό έγκλημα, ύποπτοι με μυστικά και ένας eccentric ντετέκτιβ συνθέτουν μια ταινία που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο μυστήριο και την ψυχαγωγία. Είναι από εκείνες τις ιστορίες που βλέπονται απολαυστικά αργά το βράδυ, με χαμηλό φωτισμό και την αίσθηση ότι κάθε σκηνή κρύβει μια νέα αποκάλυψη.

Τελικά, τα πιο όμορφα καλοκαιρινά βράδια δεν χρειάζονται πάντα εξόδους, πολυκοσμία ή πολύπλοκα σχέδια. Μερικές φορές αρκεί το μπαλκόνι σου, δροσιά και μια ταινία που θα σε κάνει να χαθείς για λίγο σε έναν άλλο κόσμο. Αυτές οι μικρές στιγμές χαλάρωσης είναι που δίνουν τελικά άλλη αξία στο καλοκαίρι και κάνουν ακόμη και μια απλή νύχτα στο σπίτι να μοιάζει ξεχωριστή.

