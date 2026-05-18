«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

Η Μύκονος «φιλοξενεί» την νέα σεζόν της σειράς «Emily in Paris» με γυρίσματα στην παραλία του Άγιου Σώστη και στην Χώρα

Η Μύκονος ζει πλέον σε ρυθμούς Hollywood, καθώς η παγκοσμίως δημοφιλής σειρά Emily in Paris ξεκίνησε επίσημα τα γυρίσματά της στο νησί. Από σήμερα, 18 Μαΐου, το συνεργείο βρίσκεται στην παραλία του Αγίου Σώστη, μετατρέποντας μία από τις πιο αυθεντικές και ήσυχες γωνιές του νησιού σε κινηματογραφικό σκηνικό. Η παρουσία της παραγωγής έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες διεθνείς σειρές της εποχής.

Το νησί των Κυκλάδων μπαίνει για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, με τα γυρίσματα να φέρνουν μαζί τους τεράστια κινηματογραφική κινητικότητα, διεθνές συνεργείο και εντυπωσιακή οργάνωση. Η παραγωγή θα παραμείνει στη Μύκονο μέχρι τις 26 Μαΐου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει γυρίσματα τόσο σε φυσικές τοποθεσίες όσο και στην κοσμοπολίτικη πλευρά του νησιού.

«Emily in Paris»: Πώς η σειρά του Netflix έβαλε την Ελλάδα στο επίκεντρο και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό

Τα γυρίσματα, τα οποία ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Μαΐου, αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες. Στην παραγωγή συμμετέχουν 380 άτομα, ενώ οι κομπάρσοι αμείβονται με 150 ευρώ ανά γύρισμα. Σκηνικό αποτελούν εμβληματικές τοποθεσίες του νησιού, όπως η Μικρή Βενετία, τα Ματογιάννια, οι χαρακτηριστικοί ανεμόμυλοι, αλλά και μια υπερπολυτελής βίλα στην Αγία Σοφία Τούρλου, η εβδομαδιαία ενοικίαση της οποίας αγγίζει τα 20.000 ευρώ.

Η πρώτη κλακέτα της παραγωγής ακούστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, ένα σημείο γνωστό για τη φυσική του ομορφιά και την ανεπιτήδευτη αισθητική του. Οι δημιουργοί της σειράς επέλεξαν συνειδητά μια τοποθεσία χωρίς οργανωμένες πλαζ και beach bars, θέλοντας να αναδείξουν μια πιο αυθεντική και ανεπιτήδευτη εικόνα της Μυκόνου.





Το συνεργείο, οι κάμερες και ο τεχνικός εξοπλισμός έχουν ήδη κατακλύσει την περιοχή, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Από αύριο, τα γυρίσματα μεταφέρονται στη Χώρα της Μυκόνου, όπου έχει στηθεί ειδικό σκηνικό που θυμίζει παραδοσιακή ελληνική αγορά. Καφάσια, ζυγαριές και στοιχεία που παραπέμπουν σε παλιό νησιώτικο τοπίο έχουν μετατρέψει τα σοκάκια σε ένα αυθεντικό κινηματογραφικό περιβάλλον.

Στόχος της παραγωγής είναι να συνδυάσει την παραδοσιακή εικόνα του νησιού με τη σύγχρονη, κοσμοπολίτικη ταυτότητά του, δείχνοντας δύο διαφορετικές αλλά εξίσου δυνατές πλευρές της Μυκόνου. Παράλληλα, αναμένεται να γυριστούν σκηνές και σε γνωστά clubs του νησιού, προσθέτοντας έντονο lifestyle στοιχείο στη νέα σεζόν.

Η άφιξη της παραγωγής συνοδεύεται από εντυπωσιακή κινητοποίηση: πούλμαν, φορτηγά εξοπλισμού, τεχνικά συνεργεία και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προετοιμασίας για τους ηθοποιούς έχουν ήδη κατακλύσει τη Μύκονο. Το νησί έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό hub, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση της σειράς.





Η Μύκονος για ακόμη μία φορά γίνεται σκηνικό διεθνούς παραγωγής, ενισχύοντας τη θέση της ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για γυρίσματα παγκοσμίως. Η επιλογή της σειράς Emily in Paris να κινηθεί ανάμεσα σε αυθεντικά και κοσμοπολίτικα σημεία του νησιού αναμένεται να προσφέρει εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Το επόμενο διάστημα, η παρουσία της παραγωγής θα συνεχίσει να τραβά τα βλέμματα τόσο των κατοίκων όσο και των διεθνών media. Η Μύκονος, για άλλη μια φορά, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας.

«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers