EUROVISION 18.05.2026

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

Η θερμή υποδοχή της Dara στο αεροδρόμιο της Βουλγαρίας μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Dara επέστρεψε στην πατρίδα της, τη Βουλγαρία, λίγες ώρες μετά την πανηγυρική της νίκη στη Eurovision 2026 με το εκρηκτικό «Bangaranga».Η επιστροφή της νεαρής τραγουδίστριας στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της στην Eurovision 2026 με το «Bangaranga» εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή, καθώς στο αεροδρόμιο της Σόφιας την περίμενε πλήθος κόσμου με σημαίες και συνθήματα αποθέωση. 

Η υποδοχή της 27χρονης τραγουδίστριας και της ομάδας της ήταν κάτι παραπάνω από θερμή. Πριν ακόμα κατέβει από το αεροπλάνο, η άφιξή της είχε ήδη αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς το αεροσκάφος πέρασε κάτω από την τιμητική «υδάτινη αψίδα» που σχηματίζουν πυροσβεστικά οχήματα σε ειδικές περιστάσεις. Στον χώρο του αεροδρομίου είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές κάθε ηλικίας, που φώναζαν το όνομά της και πανηγύριζαν μια νίκη που για τη χώρα θεωρείται ιστορική.

Η Dara εμφανίστηκε χαμογελαστή αλλά βαθιά συγκινημένη μπροστά στους δημοσιογράφους, παραδεχόμενη ότι ακόμα προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Με χιούμορ και ειλικρίνεια δήλωσε πως αυτό που ήθελε περισσότερο ήταν να γυρίσει σπίτι, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας τις πιτζάμες της.

Η στιγμή αυτή είχε και ιδιαίτερη προσωπική σημασία για την τραγουδίστρια, καθώς συνέπεσε με την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της. Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει η DARA μετά τη νίκη της, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την έπεισε να πάει στον διαγωνισμό.

Η υποδοχή δεν περιορίστηκε μόνο σε χειροκροτήματα. Η Dara πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ζωντανά το «Bangaranga», το κομμάτι με το οποίο χάρισε στη Βουλγαρία την κορυφή στη Eurovision 2026. Το πλήθος την ακολούθησε με φωνές και επευφημίες, ενώ η ίδια χόρεψε μέσα στο αεροδρόμιο, ακόμα και δίπλα σε αστυνομικούς και μέλη της ασφάλειας. Φεύγοντας, κρατούσε ένα λούτρινο αρκουδάκι που της είχε προσφέρει μια μικρή θαυμάστρια.

Η επιστροφή της Dara στη Βουλγαρία μετά τη μεγάλη της νίκη στη Eurovision 2026 δεν ήταν απλώς μια τυπική άφιξη, αλλά μια ολοκληρωμένη γιορτή γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Από την εντυπωσιακή «υδάτινη αψίδα» μέχρι το live τραγούδι μέσα στο αεροδρόμιο, η τραγουδίστρια έζησε μια εμπειρία που αποτύπωσε ξεκάθαρα το μέγεθος της επιτυχίας της.

Με τον κόσμο να την αποθεώνει και εκείνη να ανταποδίδει με αυθορμητισμό και συγκίνηση, η Dara έδειξε πως πίσω από τη λάμψη της σκηνής υπάρχει μια καλλιτέχνις που παραμένει γειωμένη και ανθρώπινη. Και τώρα, μετά το «Bangaranga» και τον ευρωπαϊκό θρίαμβο, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της μοιάζει πιο λαμπρό από ποτέ.

DARA Eurovision 2026 Βουλγαρία νικήτρια
«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

«Γαλάζια Σημαία 2026»: 2η θέση η Ελλάδα – Ποιες ακτές της Αττικής βραβεύτηκαν

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara
