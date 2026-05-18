Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη μετά την επιστροφή της ελληνικής αποστολής από τη Eurovision 2026

Η επιστροφή της ελληνικής αποστολής από τη Eurovision 2026 συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα και μεγάλη παρουσία κόσμου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η διοργάνωση στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νικήτρια τη Βουλγαρία και τη Dara με το τραγούδι «Bangaranga», ενώ η Ελλάδα κατέκτησε την 10η θέση με τον Akyla και το κομμάτι «Ferto». Παρά την ικανοποιητική επίδοση, οι προσδοκίες ήταν υψηλές, καθώς η ελληνική συμμετοχή βρισκόταν για καιρό ψηλά στα στοιχήματα.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος φέτος είχε τον ρόλο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τελικού. Ο γνωστός δημιουργός και παρουσιαστής μίλησε στις κάμερες και έκανε έναν πρώτο απολογισμό της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και του τρόπου που εξελίχθηκε η φετινή Eurovision.

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε τόσο στη θέση της Ελλάδας όσο και στη γενικότερη φύση του διαγωνισμού, δίνοντας μια πιο ψύχραιμη εικόνα για όσα συνέβησαν: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός, καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ότι μάς λέγανε. Άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, αλλά τελικά πας πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;»





«Από την εμπειρία που έχω, στην ελληνική τηλεόραση μπορεί κανείς να δει τα πάντα. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να τον καταλάβεις. Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα επιτροπές και μετά televoting. Είναι ακόμα καλύτερο και από το περσινό» τόνισε ο ίδιος.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» κατάφερε να φτάσει στην 10η θέση της τελικής κατάταξης, μια θέση που θεωρείται αξιοπρεπής αλλά άφησε και μια μικρή αίσθηση απογοήτευσης, καθώς τα στοιχήματα έδειχναν ακόμη υψηλότερη δυναμική.

Ο ίδιος ο Καπουτζίδης, που είχε ζήσει από κοντά όλη την προετοιμασία και τη βραδιά του τελικού, αναφέρθηκε και στις διακυμάνσεις του αποτελέσματος, αλλά και στη μαγεία του διαγωνισμού που κάθε χρόνο κρύβει εκπλήξεις.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά ανάμεσα στις επιτροπές και την ψηφοφορία του κοινού, σημειώνοντας ότι η φετινή ελληνική επίδοση στο televoting ήταν ιστορικά υψηλή για τα δεδομένα του συστήματος.

Η ελληνική ομάδα, όπως αποκάλυψε, περίμενε καλύτερη ανταπόκριση από ορισμένες επιτροπές, γεγονός που επηρέασε τελικά τη συνολική βαθμολογία. Ωστόσο, το κοινό έδειξε ιδιαίτερη στήριξη, καταγράφοντας μια από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Η επιστροφή της ελληνικής αποστολής από τη Eurovision 2026 έφερε μαζί της ανάμεικτα συναισθήματα, με χαρά για τη 10η θέση αλλά και μια αίσθηση ότι υπήρχε περιθώριο για κάτι ακόμη καλύτερο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον χαρακτηριστικό του ρεαλισμό, έδωσε μια πιο ψύχραιμη εικόνα για το αποτέλεσμα και υπενθύμισε πως ο διαγωνισμός πάντα κρύβει ανατροπές.

Παρά τις προσδοκίες και τις διακυμάνσεις της βαθμολογίας, η ελληνική συμμετοχή άφησε θετικό αποτύπωμα και ισχυρό televoting στίγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Eurovision παραμένει ένας θεσμός γεμάτος εκπλήξεις, ένταση και στιγμές που συζητιούνται για καιρό.

