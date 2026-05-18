«Call Her Daddy»: Η μεγάλη αποκάλυψη της Alex Cooper – Έγκυος στο πρώτο της παιδί

Η Alex Cooper, η δυναμική φωνή πίσω από το δημοφιλές podcast «Call Her Daddy», ζει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Matt Kaplan. Η είδηση έγινε άμεσα viral, με χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις στα social media, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη επιρροή που έχει η παρουσιάστρια στο παγκόσμιο κοινό.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 17 Μαΐου, όπου η Alex Cooper μοιράστηκε δύο φωτογραφίες μαζί με τον σύζυγό της. Στις εικόνες, η εγκυμοσύνη της είναι εμφανής, ενώ η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά «Our family», συγκινώντας τους εκατομμύρια followers της σε όλο τον κόσμο.

Η Alex Cooper και ο Matt Kaplan παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2024 στο Riviera Maya του Μεξικού, σε μια τελετή που είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα και σχεδιάστηκε με στόχο την ιδιωτικότητα και την αυθεντικότητα. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, η εμπειρία του γάμου τους ήταν ακριβώς όπως την είχαν ονειρευτεί, με έμφαση στο συναίσθημα και όχι στη δημοσιότητα.

Ο Matt Kaplan, επιτυχημένος παραγωγός του Hollywood και γνωστός από τη δουλειά του στη σειρά ταινιών «To All the Boys I’ve Loved Before», είχε αναλάβει μεγάλο μέρος της οργάνωσης του γάμου τους. Το ζευγάρι είχε αποφασίσει από την αρχή να κρατήσει τον κύκλο των καλεσμένων μικρό, δίνοντας προτεραιότητα στην ουσία της στιγμής και όχι στη λάμψη.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Alex Cooper είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η υποστήριξη του Matt Kaplan στην καριέρα της. Όπως έχει αναφέρει, η παρουσία ενός συντρόφου που δεν απειλείται από την επιτυχία της, αλλά τη στηρίζει ενεργά, υπήρξε καθοριστική για την προσωπική της ισορροπία. Σήμερα, η Alex Cooper και ο Matt Kaplan ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους που ήδη έχει συγκινήσει και ενθουσιάσει τους θαυμαστές τους παγκοσμίως.

