Celeb World 15.05.2026

Ποια γνωστή τραγουδίστρια είναι το κορίτσι της φωτογραφίας; Το post που έγινε viral

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μία φωτογραφία που ξεκίνησε σαν quiz και κατέληξε σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της Dua Lipa στο Instagram
Πόπη Βασιλείου

Μία ανάρτηση της Dua Lipa στο Instagram ξεκίνησε με έναν τρόπο που θύμιζε περισσότερο παιχνίδι παρά τυπικό birthday post και γρήγορα τράβηξε την προσοχή των fans της. «Ποια τραγουδίστρια είναι αυτό το κοριτσάκι;» θα μπορούσε να είναι το ερώτημα που γεννήθηκε βλέποντας το post, καθώς η ίδια επέλεξε να δημιουργήσει μια πιο προσωπική και παιχνιδιάρικη αφήγηση γύρω από μια πολύ σημαντική σχέση της ζωής της.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Η αποκάλυψη ήρθε αμέσως μετά, όταν έγινε ξεκάθαρο ότι η Dua Lipa δεν αναφερόταν σε κάποια άγνωστη ιστορία, αλλά στην αδερφή της, στην οποία αφιέρωσε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα γενεθλίων. Στο post της έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό, στην αδερφή μου, στην καλύτερή μου φίλη, στο άτομο στο οποίο μπορώ να βασίζομαι ό,τι κι αν γίνει!!! Σε αγαπώ πάρα πολύ Rinusheeee <3333 25 χρόνια και δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερή είμαι!!!», αποκαλύπτοντας μια σχέση που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες.

Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global

Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα σχεδόν «quiz» για τους followers, μετατράπηκε σε μια τρυφερή εξομολόγηση για μια φιλία ζωής. Η αναφορά στα 25 χρόνια κοινής πορείας δείχνει πως πρόκειται για έναν δεσμό που ξεπερνά τη δημοσιότητα και στηρίζεται σε πραγματική οικειότητα και εμπιστοσύνη.

Για εσένα που παρακολουθείς τη Dua Lipa μέσα από τη δημόσια εικόνα της, τέτοιες στιγμές αποκαλύπτουν μια πιο αυθεντική πλευρά της, πέρα από τα stage, τις επιτυχίες και τα charts. Μια πλευρά που δείχνει ότι πίσω από μια παγκόσμια pop star υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος με βαθιές προσωπικές σχέσεις.

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

dua lipa
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

15.05.2026
Επόμενο
Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media

Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media

15.05.2026

Δες επίσης

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»
Celeb News

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»

15.05.2026
«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert
Celeb News

«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

15.05.2026
Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»
Celeb News

Η Kylie Jenner μιλά για τη 2η εγκυμοσύνη της – «Ήμουν στο κρεβάτι για μήνες»

15.05.2026
25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001
Celeb News

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

15.05.2026
Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία
Celeb News

Flashback στα MAD VMA: Πότε γνώρισαν οι κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Αναστασία

15.05.2026
Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες
Celeb News

Barbara Palvin – Dylan Sprouse: Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στις Κάννες

15.05.2026
Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global
Celeb News

Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global

15.05.2026
YFSF Κροατίας: Η viral εμφάνιση παίκτη που υποδύθηκε την Έλενα Παπαρίζου στο θρυλικό «My Number One»
Celeb News

YFSF Κροατίας: Η viral εμφάνιση παίκτη που υποδύθηκε την Έλενα Παπαρίζου στο θρυλικό «My Number One»

15.05.2026
Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990
Celeb News

Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία