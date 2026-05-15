Celeb World 15.05.2026

25 χρόνια «Fast & Furious»: «Λύγισε» ο Vin Diesel μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001

Ο Vin Diesel εμφανίζεται βαθιά συγκινημένος μετά την προβολή της πρώτης ταινίας, μιλώντας για τον Paul Walker και τη σημασία της οικογένειας του franchise
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του 79th Cannes Film Festival εκτυλίχθηκε όταν το franchise «Fast & Furious» επέστρεψε συμβολικά στις ρίζες του, με αφορμή την 25η επέτειο της πρώτης ταινίας. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επετειακή προβολή μετατράπηκε σε ένα βαθιά συναισθηματικό «victory lap», που ένωσε κοινό και συντελεστές μέσα από μνήμες, εικόνες και απουσίες που εξακολουθούν να βαραίνουν την ιστορία του franchise.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο Vin Diesel, ο οποίος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την προβολή της πρώτης ταινίας του 2001. Το κοινό στις Κάννες έγινε μάρτυρας μιας σπάνιας στιγμής αυθεντικού συναισθήματος, καθώς ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πόσο βαθιά τον έχει επηρεάσει η πορεία του franchise και η απώλεια του συμπρωταγωνιστή του, Paul Walker.

Μετά το τέλος της προβολής, ο Vin Diesel εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι θέλετε να με δείτε να κλαίω». Σε μια στιγμή που έκανε τον γύρο των διεθνών media, αναφέρθηκε και στην κόρη του Paul Walker, Meadow, τονίζοντας πως αποτελεί για εκείνον πηγή δύναμης και υπενθύμιση της συνέχειας πέρα από την οθόνη.

Η προβολή στις Κάννες δεν ήταν απλώς μια επετειακή αναδρομή, αλλά μια υπενθύμιση του πώς ένα blockbuster μπορεί να αποκτήσει συναισθηματικό βάθος μέσα στον χρόνο. Το κοινό δεν είδε μόνο δράση και ταχύτητα, αλλά και μια ιστορία δεσμών που έχουν αντέξει 25 χρόνια κινηματογραφικής πορείας.

Και εσύ, παρακολουθώντας αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεσαι πως το Fast & Furious δεν είναι απλώς ένα franchise με αυτοκίνητα και θεαματικές σκηνές, αλλά μια αφήγηση για οικογένεια, απώλεια και συνέχεια, που στις Κάννες βρήκε ίσως την πιο ανθρώπινη εκδοχή της.

