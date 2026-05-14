Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

Η δικαστική απόφαση για τις «bonus πληρωμές» φέρνει νέα ανατροπή στη μακρόχρονη διαμάχη της Paris Jackson με τους διαχειριστές της περιουσίας του Michael Jackson

Μια νέα εξέλιξη έρχεται να αναζωπυρώσει τη μακροχρόνια νομική διαμάχη γύρω από την περιουσία του Michael Jackson, με την Paris Jackson να καταγράφει μια σημαντική δικαστική νίκη στο Los Angeles. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, δικαστής έκρινε ότι bonus πληρωμές ύψους 625.000 δολαρίων προς τρίτες νομικές εταιρείες πρέπει να επιστραφούν στην περιουσία του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Η απόφαση αφορά πληρωμές που είχαν εγκριθεί από τους εκτελεστές της διαθήκης, John Branca και John McClain, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση της Paris Jackson, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές «δεν εγκρίνονται και ακυρώνονται», με ρητή εντολή επιστροφής των χρημάτων στο estate.

Μια απόφαση με οικονομικές και συμβολικές προεκτάσεις

Η 28χρονη Paris Jackson, που μαζί με τα αδέρφια της Prince και Bigi είναι δικαιούχος της περιουσίας, έχει ζητήσει επανειλημμένα μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείρισή της. Με βάση τη δικαστική απόφαση, της αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσει κάλυψη δικηγορικών εξόδων, καθώς η ένστασή της θεωρήθηκε επιτυχής.

Η ίδια πλευρά των εκτελεστών υποστήριξε πως, παρότι διαφωνεί με την απόφαση, τη σέβεται και θα την εφαρμόσει. Σε επίσημη δήλωση, τονίζεται ότι η διαχείριση της περιουσίας έχει δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία για τους κληρονόμους, ενώ επισημαίνεται ότι τα bonus προς εξωτερικούς συνεργάτες είχαν εγκριθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις και αφορούσαν εξαιρετικές υπηρεσίες.

Η θέση της Paris Jackson και η συνεχιζόμενη σύγκρουση

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Paris Jackson χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλη νίκη», υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει την ανάγκη για περισσότερη λογοδοσία και διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας του Michael Jackson.

Η ίδια έχει κατηγορήσει τους εκτελεστές ότι λειτουργούν με τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικογένειας, ενώ έχει ζητήσει επανειλημμένα πιο ξεκάθαρη και οργανωμένη οικονομική ενημέρωση. Οι νομικοί εκπρόσωποι των Branca και McClain έχουν απορρίψει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ανακριβείς ισχυρισμούς και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Μια πολύπλοκη κληρονομιά που συνεχίζει να απασχολεί

Η περιουσία του Michael Jackson, που κατά τον θάνατό του το 2009 βρισκόταν σε χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερα κερδοφόρο επιχειρηματικό οργανισμό. Ωστόσο, η διαχείρισή της παραμένει αντικείμενο έντονης δικαστικής και δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η τωρινή απόφαση δεν κλείνει τη διαμάχη, αλλά προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο σε μια υπόθεση που συνεχίζει να έχει οικονομικές, νομικές και συμβολικές προεκτάσεις, με την Paris Jackson να παραμένει στο επίκεντρο της διεκδίκησης για διαφάνεια και έλεγχο.

