EUROVISION 14.05.2026

Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας

Η Sarah Engels έγινε viral με ένα αστείο βίντεο που δείχνει την καθημερινή της πλευρά, λίγο πριν την εμφάνισή της στη Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Η εμφάνιση της Sarah Engels στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision ήταν από τα στιγμιότυπα που συζητήθηκαν έντονα, όχι μόνο για την εκρηκτική παρουσία της στη σκηνή, αλλά και για το viral χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε στα social media. Η τραγουδίστρια, που εκπροσωπεί φέτος τη Γερμανία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το κομμάτι «Fire», απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει αυτοσαρκασμό αλλά και διάθεση να δείξει την πιο ανθρώπινη, καθημερινή πλευρά της. Το κοινό αγκάλιασε αμέσως το βίντεο, καθώς η αντίθεση μεταξύ της λαμπερής σκηνικής της εικόνας και της… πολύ πιο χαλαρής στιγμής στο σπίτι έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Το χιουμοριστικό κλιπ ξεκινά με τον σύζυγο της Σάρα να χαζεύει στο κινητό του το επίσημο βιντεοκλίπ του «Fire», όπου η ίδια εμφανίζεται εντυπωσιακή, δυναμική και απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τη σκηνή. Με έκπληξη γυρίζει το βλέμμα του δίπλα του, προσπαθώντας ξεκάθαρα να συνδέσει την εκθαμβωτική γυναίκα του βίντεο με την… πολύ πιο «real life» εκδοχή που έχει μπροστά του.

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

Και κάπου εκεί έρχεται η αποκάλυψη: η τραγουδίστρια κάθεται άνετα στον καναπέ, φορώντας μάσκα προσώπου, με τα μαλλιά πρόχειρα πιασμένα πάνω, ενώ παράλληλα κόβει τα νύχια των ποδιών της και τσιμπολογά ζαχαρωτά χωρίς καμία ενοχή. Η σκηνή είναι τόσο αυθόρμητη και ακομπλεξάριστη που δεν γίνεται να μην τη λατρέψεις.

«Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα του πάει στη Eurovision. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα», έγραψε με χιούμορ πάνω στο βίντεο που είχε ανεβάσει πριν από μερικές εβδομάδες στο Instagram. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει την αντίδραση του κοινού, ενώ το κλιπ συνεχίζει να συγκεντρώνει προβολές και σχόλια που αναγνωρίζουν πόσο ακομπλεξάριστη είναι.

Το στιγμιότυπο αυτό, σε συνδυασμό με τη λαμπερή εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό, δείχνει ότι η Sarah Engels δεν φοβάται να διασκεδάσει με την εικόνα της και να δείξει ότι πίσω από τα φώτα της σκηνής, οι καλλιτέχνες είναι απλοί άνθρωποι όπως όλοι μας.

Με τέτοια αίσθηση του χιούμορ αλλά και με ένα δυνατό τραγούδι όπως το «Fire», δεν είναι περίεργο που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

Eurovision 2026 Fire Γερμανία
