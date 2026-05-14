Μουσικά Νέα 14.05.2026

«Όνειρο Βαθύ»: Η Klavdia σε ένα ονειρικό, κινηματογραφικό music video

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Klavdia παρουσιάζει το «Όνειρο Βαθύ», ένα urban ethnic pop κομμάτι με κινηματογραφική εικόνα και μεσογειακές επιρροές
Mad.gr

Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο της τραγούδι «Όνειρο Βαθύ», ένα οπτικοακουστικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο φως, το χρώμα και τη φαντασία.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα ατμοσφαιρική προσέγγιση, το video αξιοποιεί δημιουργικά τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς χτίζοντας έναν ονειρικό κόσμο όπου η εικόνα ακολουθεί τον συναισθηματικό παλμό του τραγουδιού.

Η Klavdia με γυαλιά και κόκκινο φόρεμα, μιλάει για τη δικαστική της διαμάχη και στηρίζει τον Akyla.
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Το «Όνειρο Βαθύ» αποτυπώνει μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά της Klavdia, με εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το φαντασιακό. Μέσα από ιδιαίτερους φωτισμούς, χρωματικές εναλλαγές και κινηματογραφικά πλάνα, το video μεταφέρει τον θεατή σε έναν κόσμο όπου τα συναισθήματα αποκτούν χρώμα και κίνηση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Όνειρο Βαθύ», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Klavdia «απογειώνει» με τη «μαγική» φωνή της που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.


Την ίδια ώρα, η Klavdia ετοιμάζεται για τις φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Όνειρο Βαθύ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/OneiroVathi

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Klavdia Όνειρο Βαθύ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας

Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας

14.05.2026
Επόμενο
Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

14.05.2026

Δες επίσης

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

14.05.2026
Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας
EUROVISION

Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας

14.05.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

14.05.2026
«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι
Μουσικά Νέα

«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

14.05.2026
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

14.05.2026
Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final
Μουσικά Νέα

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final

14.05.2026
«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision
EUROVISION

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»
EUROVISION

Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»

14.05.2026
Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube
Μουσικά Νέα

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία