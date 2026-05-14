«Όνειρο Βαθύ»: Η Klavdia σε ένα ονειρικό, κινηματογραφικό music video

Η Klavdia παρουσιάζει το «Όνειρο Βαθύ», ένα urban ethnic pop κομμάτι με κινηματογραφική εικόνα και μεσογειακές επιρροές

Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο της τραγούδι «Όνειρο Βαθύ», ένα οπτικοακουστικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο φως, το χρώμα και τη φαντασία.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα ατμοσφαιρική προσέγγιση, το video αξιοποιεί δημιουργικά τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς χτίζοντας έναν ονειρικό κόσμο όπου η εικόνα ακολουθεί τον συναισθηματικό παλμό του τραγουδιού.

Το «Όνειρο Βαθύ» αποτυπώνει μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά της Klavdia, με εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το φαντασιακό. Μέσα από ιδιαίτερους φωτισμούς, χρωματικές εναλλαγές και κινηματογραφικά πλάνα, το video μεταφέρει τον θεατή σε έναν κόσμο όπου τα συναισθήματα αποκτούν χρώμα και κίνηση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Όνειρο Βαθύ», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Klavdia «απογειώνει» με τη «μαγική» φωνή της που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.





Την ίδια ώρα, η Klavdia ετοιμάζεται για τις φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Όνειρο Βαθύ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/OneiroVathi