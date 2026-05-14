EUROVISION 14.05.2026

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η επιστροφή που κανείς δεν περίμενε: Οι Lordi ξαναγράφουν ιστορία στη σκηνή της Eurovision
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να χαρίζει έντονες στιγμές όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και στο παρασκήνιο, με τους Lordi να βρίσκονται αυτή τη φορά στο επίκεντρο συζήτησης στο press room του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι Lordi αναμένεται να χαρίσουν στο κοινό της Eurovision 2026 μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα νοσταλγική στιγμή, καθώς θα πραγματοποιήσουν μια ειδική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό. Η επιστροφή τους στη σκηνή του διαγωνισμού θεωρείται ήδη από τις πιο συζητημένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς φέρνει πίσω μνήμες από μία από τις πιο χαρακτηριστικές εποχές της Eurovision.

lordi 2006

Οι Lordi είχαν καταφέρει να γράψουν ιστορία το 2006, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Αθήνας και κατέκτησαν την πρώτη θέση με το «Hard Rock Hallelujah», προσφέροντας μια heavy metal εμπειρία που έμεινε ανεξίτηλη στο ευρωπαϊκό κοινό. Η φετινή τους εμφάνιση αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα μουσικό flashback σε εκείνη τη θρυλική στιγμή, θυμίζοντας γιατί το συγκρότημα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα του θεσμού.

Eurovision 2026: Πώς θα εμφανιστεί η Ελένη Φουρέιρα στον Β’ Ημιτελικό

Στο Pres Room το συγκρότημα ρωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί ότι θα επικρατήσει φέτος, η Ελλάδα με τον Akyla ή η Φινλανδία, κάτι που προκάλεσε μια εμφανώς ενοχλημένη αντίδραση. Οι Lordi απάντησαν αρχικά: «Δεν έχουμε ιδέα», δείχνοντας πως δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία προβλέψεων πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια πρόσθεσαν: «Καλύτερα να μας ρωτήσετε μετά τον τελικό», αφήνοντας να φανεί πως η ερώτηση τους έφερε σε αμηχανία και εκνευρισμό.

Η στιγμή συζητήθηκε ακόμη περισσότερο όταν έγινε αναφορά στη νίκη τους το 2006 στην Αθήνα, με τους Lordi να σημειώνουν ότι «δεν είχαν ουσιαστική εικόνα της πόλης πέρα από τις υποχρεώσεις τους τότε στον διαγωνισμό», θυμίζοντας τη θρυλική τους πορεία προς την πρώτη θέση με το «Hard Rock Hallelujah».

Παρά το στιγμιαίο περιστατικό έντασης, οι Lordi παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της Eurovision και η παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση, μαζί με την special εμφάνισή τους στον Μεγάλο Τελικό, προσθέτει έντονη νοσταλγία για τους fans του θεσμού.

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Lordi
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

14.05.2026
Επόμενο
Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

14.05.2026

Δες επίσης

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube
Μουσικά Νέα

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

14.05.2026
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει
Mad Events

Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

14.05.2026
Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί
Μουσικά Νέα

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

14.05.2026
Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»
EUROVISION

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

14.05.2026
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
EUROVISION

«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

14.05.2026
Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

14.05.2026
Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι
EUROVISION

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

14.05.2026
Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου

14.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία