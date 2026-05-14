Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να χαρίζει έντονες στιγμές όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και στο παρασκήνιο, με τους Lordi να βρίσκονται αυτή τη φορά στο επίκεντρο συζήτησης στο press room του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι Lordi αναμένεται να χαρίσουν στο κοινό της Eurovision 2026 μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα νοσταλγική στιγμή, καθώς θα πραγματοποιήσουν μια ειδική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό. Η επιστροφή τους στη σκηνή του διαγωνισμού θεωρείται ήδη από τις πιο συζητημένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς φέρνει πίσω μνήμες από μία από τις πιο χαρακτηριστικές εποχές της Eurovision.

Οι Lordi είχαν καταφέρει να γράψουν ιστορία το 2006, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Αθήνας και κατέκτησαν την πρώτη θέση με το «Hard Rock Hallelujah», προσφέροντας μια heavy metal εμπειρία που έμεινε ανεξίτηλη στο ευρωπαϊκό κοινό. Η φετινή τους εμφάνιση αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα μουσικό flashback σε εκείνη τη θρυλική στιγμή, θυμίζοντας γιατί το συγκρότημα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα του θεσμού.

Στο Pres Room το συγκρότημα ρωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί ότι θα επικρατήσει φέτος, η Ελλάδα με τον Akyla ή η Φινλανδία, κάτι που προκάλεσε μια εμφανώς ενοχλημένη αντίδραση. Οι Lordi απάντησαν αρχικά: «Δεν έχουμε ιδέα», δείχνοντας πως δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία προβλέψεων πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια πρόσθεσαν: «Καλύτερα να μας ρωτήσετε μετά τον τελικό», αφήνοντας να φανεί πως η ερώτηση τους έφερε σε αμηχανία και εκνευρισμό.

Η στιγμή συζητήθηκε ακόμη περισσότερο όταν έγινε αναφορά στη νίκη τους το 2006 στην Αθήνα, με τους Lordi να σημειώνουν ότι «δεν είχαν ουσιαστική εικόνα της πόλης πέρα από τις υποχρεώσεις τους τότε στον διαγωνισμό», θυμίζοντας τη θρυλική τους πορεία προς την πρώτη θέση με το «Hard Rock Hallelujah».

Παρά το στιγμιαίο περιστατικό έντασης, οι Lordi παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της Eurovision και η παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση, μαζί με την special εμφάνισή τους στον Μεγάλο Τελικό, προσθέτει έντονη νοσταλγία για τους fans του θεσμού.

