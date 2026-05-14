EUROVISION 14.05.2026

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα πρώτα πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 βγήκαν στη δημοσιότητα
Πόπη Βασιλείου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και η Antigoni βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά τη διαρροή πλάνων από τις πρόβες της στη σκηνή του διαγωνισμού στη Βιέννη. Η εκπρόσωπος της Κύπρου με το τραγούδι «Jalla» φαίνεται αποφασισμένη να κερδίσει το κοινό, παρουσιάζοντας ένα performance γεμάτο ένταση, ρυθμό και έντονη σκηνική αισθητική.

https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el
https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el

Τα rehearsal clips που κυκλοφόρησαν μέσα από social media και fan accounts έδωσαν μια πρώτη εικόνα από τη σκηνική προσέγγιση της κυπριακής συμμετοχής. Στα πλάνα, η Antigoni εμφανίζεται με έντονη αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή, ενώ το performance κινείται σε δυναμικούς ρυθμούς με έντονα φωτιστικά εφέ και χορογραφίες που ενισχύουν το μεσογειακό στοιχείο του τραγουδιού.

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

Οι eurofans αντέδρασαν άμεσα στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η Κύπρος φαίνεται να επενδύει φέτος σε μια πιο «εκρηκτική» σκηνική παρουσία, που θυμίζει τη φιλοσοφία προηγούμενων επιτυχημένων συμμετοχών της χώρας στον διαγωνισμό. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες σχολίασαν θετικά τη σκηνική ενέργεια της Antigoni, υποστηρίζοντας ότι το «Jalla» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική όταν παρουσιάζεται live.

Η Αντιγόνη για την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι JALLA.
https://www.instagram.com/eurovision/

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα rehearsal reports, η σκηνή αξιοποιείται με έντονο κινησιολογικό στοιχείο, ενώ το performance περιλαμβάνει εντυπωσιακές εναλλαγές φωτισμών και γρήγορο ρυθμό που κρατά αμείωτη την ένταση μέχρι το τέλος της εμφάνισης. Η κυπριακή αποστολή φαίνεται να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεοπτική εικόνα, θέλοντας να δημιουργήσει μια εμφάνιση που θα ξεχωρίσει στον Β’ Ημιτελικό.


Το «Jalla» θεωρείται ήδη μία από τις συμμετοχές που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έντονη κινητικότητα στις online κοινότητες της Eurovision, ενώ οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η Antigoni μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς.

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Αντιγόνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

14.05.2026
Επόμενο
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

14.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα
EUROVISION

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

14.05.2026
Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»
EUROVISION

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

14.05.2026
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
EUROVISION

«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

14.05.2026
Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι
EUROVISION

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

14.05.2026
Γιατί η Sertab είπε «όχι» στη Eurovision – Η αλήθεια πίσω από την απόφασή της
EUROVISION

Γιατί η Sertab είπε «όχι» στη Eurovision – Η αλήθεια πίσω από την απόφασή της

13.05.2026
Ο D3lta μιλά για τον Akyla: «Κατάλαβα από νωρίς ότι θα ξεχωρίσει στη Eurovision»
EUROVISION

Ο D3lta μιλά για τον Akyla: «Κατάλαβα από νωρίς ότι θα ξεχωρίσει στη Eurovision»

13.05.2026
Eurovision 2026: Ο Boy George απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Boy George απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου

13.05.2026
Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»
EUROVISION

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

13.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία