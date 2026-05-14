Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

Τα πρώτα πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 βγήκαν στη δημοσιότητα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και η Antigoni βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά τη διαρροή πλάνων από τις πρόβες της στη σκηνή του διαγωνισμού στη Βιέννη. Η εκπρόσωπος της Κύπρου με το τραγούδι «Jalla» φαίνεται αποφασισμένη να κερδίσει το κοινό, παρουσιάζοντας ένα performance γεμάτο ένταση, ρυθμό και έντονη σκηνική αισθητική.

Τα rehearsal clips που κυκλοφόρησαν μέσα από social media και fan accounts έδωσαν μια πρώτη εικόνα από τη σκηνική προσέγγιση της κυπριακής συμμετοχής. Στα πλάνα, η Antigoni εμφανίζεται με έντονη αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή, ενώ το performance κινείται σε δυναμικούς ρυθμούς με έντονα φωτιστικά εφέ και χορογραφίες που ενισχύουν το μεσογειακό στοιχείο του τραγουδιού.

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

Οι eurofans αντέδρασαν άμεσα στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η Κύπρος φαίνεται να επενδύει φέτος σε μια πιο «εκρηκτική» σκηνική παρουσία, που θυμίζει τη φιλοσοφία προηγούμενων επιτυχημένων συμμετοχών της χώρας στον διαγωνισμό. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες σχολίασαν θετικά τη σκηνική ενέργεια της Antigoni, υποστηρίζοντας ότι το «Jalla» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική όταν παρουσιάζεται live.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα rehearsal reports, η σκηνή αξιοποιείται με έντονο κινησιολογικό στοιχείο, ενώ το performance περιλαμβάνει εντυπωσιακές εναλλαγές φωτισμών και γρήγορο ρυθμό που κρατά αμείωτη την ένταση μέχρι το τέλος της εμφάνισης. Η κυπριακή αποστολή φαίνεται να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεοπτική εικόνα, θέλοντας να δημιουργήσει μια εμφάνιση που θα ξεχωρίσει στον Β’ Ημιτελικό.





Το «Jalla» θεωρείται ήδη μία από τις συμμετοχές που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έντονη κινητικότητα στις online κοινότητες της Eurovision, ενώ οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η Antigoni μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς.

