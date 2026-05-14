«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

Η Άννα Βίσση εύχεται καλή επιτυχία στην Antigoni για το «Jalla» στη Eurovision 2026 - Δες το viral βίντεο και όλες τις λεπτομέρειες

Οι προετοιμασίες για τη Eurovision 2026 κορυφώνονται και η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο, χάρη στη δυναμική παρουσία της Antigoni. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τον Β’ Ημιτελικό στις 14 Μαΐου, η νεαρή τραγουδίστρια έλαβε μια θερμή και ιδιαίτερα συγκινητική στήριξη από την icon της ελληνικής μουσικής, την Άννα Βίσση. Η στιγμή έγινε αμέσως viral, με τους fans να μιλούν για μια «ευλογία» πριν τον μεγάλο διαγωνισμό.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Antigoni μοιράστηκε ένα απολαυστικό βίντεο, από τη βραδινή της έξοδο σε νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδασε με τις επιτυχίες της Άννας Βίσση. Το βίντεο «έγραψε» γρήγορα, όχι μόνο για την ανεβασμένη διάθεση αλλά και για το μήνυμα υποστήριξης που ακολούθησε.

Η Άννα Βίσση, ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες Ελληνίδες performers, έστειλε τις δικές της ευχές στην Antigoni, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές εκατέρωθεν. Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, είπε: «Γεια σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision με το «Jalla». Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε. Καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία!».

Η Antigoni, εμφανώς συγκινημένη, απάντησε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η βασίλισσα μίλησε, ευχαριστώ». Η ατάκα της έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social, με τους Eurofans να μοιράζονται την ανυπομονησία τους για την εμφάνισή της στον ημιτελικό.

Η κυπριακή συμμετοχή για φέτος, το «Jalla», είναι ένα dance-pop κομμάτι που ξεχωρίζει για τον άκρως σύγχρονο ήχο του, την ethnic ενέργεια και τις μεσογειακές πινελιές στη μουσική παραγωγή. Η λέξη «τζι’ άλλα / jalla» σημαίνει «κι άλλο» ένα moto που ταιριάζει απόλυτα στη ζωντάνια της ερμηνεύτριας.

Ήδη από τις πρώτες πρόβες, η σκηνική παρουσία της Antigoni έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Οι Eurofans και τα διεθνή sites κάνουν λόγο για μία από τις πιο εκρηκτικές performances της φετινής διοργάνωσης, χάρη στον συνδυασμό χορού, δυναμισμού και ενός ξεκάθαρα κυπριακού attitude.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Antigoni έγινε γνωστή τόσο από τις μουσικές της κυκλοφορίες σε Ελλάδα και Κύπρο, όσο και από τη συμμετοχή της στο Love Island UK, όπου απέκτησε μεγάλη προβολή στο βρετανικό κοινό. Σήμερα, η καριέρα της συνεχίζει ανοδικά, ενώ η Eurovision είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συστηθεί ακόμη πιο δυναμικά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Με τις ευχές της Άννας Βίσση και μια συμμετοχή που ήδη θεωρείται από τις πιο ανεβασμένες, η Antigoni ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο της εαυτό στη σκηνή και όπως όλα δείχνουν, η Κύπρος έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

