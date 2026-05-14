EUROVISION 14.05.2026

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

Σε έναν ημιτελικό με έντονες αντιθέσεις, το «JALLA» επιχειρεί να ξεχωρίσει όχι μόνο με ρυθμό αλλά και με σκηνική παρουσία που εντυπωσιάζει
Πόπη Βασιλείου

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 στη Βιέννη, θα γίνει σήμερα, 14 Μαΐου, και συγκεντρώνει ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά και ανταγωνιστικά lineups των τελευταίων ετών, με 15 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και τη σκηνή της Wiener Stadthalle να μετατρέπεται σε ένα συνεχές εναλλασσόμενο μουσικό show. Μέσα σε αυτό το έντονο σκηνικό, η Κύπρος με την Antigoni και το τραγούδι «JALLA» ξεχωρίζει ήδη από την πρώτη τεχνική πρόβα, καθώς δείχνει πως δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική συμμετοχή, αλλά για ένα ολοκληρωμένο σκηνικό project με ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα και στόχο.

Όταν παρακολουθείς την πρώτη τεχνική πρόβα της Κύπρου, γίνεται άμεσα φανερό ότι η εμφάνιση της Antigoni δεν βασίζεται μόνο στη μουσική, αλλά σε μια πολυεπίπεδη performance που συνδυάζει στοιχεία από fashion show και θεατρική εγκατάσταση. Το «Jalla» κινείται σε έναν μοντέρνο pop ήχο με urban και R&B επιρροές, δημιουργώντας ένα ρυθμικό και άμεσα αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα που «χτίζει» την ενέργεια της σκηνής από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η σκηνική προσέγγιση της Κύπρου στηρίζεται έντονα στην εικόνα και στη λεπτομέρεια, με κάθε κίνηση και κάθε οπτικό στοιχείο να συμβάλλει στη δημιουργία μιας εμπειρίας που δεν περιορίζεται στο τραγούδι. Η Antigoni εμφανίζεται στη σκηνή της Wiener Stadthalle με μια παρουσία που δείχνει σχεδιασμένη για να τραβήξει το βλέμμα και να κρατήσει το ενδιαφέρον, ειδικά σε έναν ημιτελικό όπου η σειρά εμφάνισης και η συνολική εντύπωση παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σημαντικό στοιχείο της βραδιάς είναι και η σειρά εμφάνισης, καθώς η Κύπρος εμφανίζεται 8η στον Β’ Ημιτελικό, μια θέση που τοποθετεί το «JALLA» σε ένα κρίσιμο σημείο του προγράμματος, ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά στυλ και έντονες σκηνικές αντιθέσεις. Αυτό κάνει ακόμη πιο απαιτητική την ανάγκη για μια εμφάνιση με ισχυρή ταυτότητα και άμεσο αποτύπωμα στο κοινό.

Το «JALLA» έρχεται να δώσει μια σύγχρονη, ρυθμική και οπτικά προσεγμένη πρόταση, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει την πορεία προς τον τελικό.

Eurovision 2026 Jalla Αντιγόνη ΚΥΠΡΟΣ
