Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision

Σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής, συμπληρώνονται 21 χρόνια από τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision με το «My Number One»
Ειρήνη Στόφυλα

Είκοσι ένα χρόνια μετά, υπάρχουν στιγμές από τη Eurovision που εξακολουθούν να μας κάνουν να ανατριχιάζουμε σαν να συνέβησαν χθες. Μία από αυτές είναι αναμφίβολα η βραδιά που η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική, νίκη της στον διαγωνισμό. Για πολλούς, η 21η Μαΐου 2005 δεν είναι απλώς μία ημερομηνία, αλλά μια συλλογική ανάμνηση εθνικής περηφάνιας που έχει χαραχτεί στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.

Η Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision 2005 με χορευτές.

Το κοινό σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούσε εκείνη τη βραδιά καθηλωμένο, ενώ στην Ελλάδα επικρατούσε ατμόσφαιρα γιορτής. Η Έλενα εμφανίστηκε 19η στη σκηνή του Κίεβου, συνδυάζοντας τον ποπ ήχο της εποχής με παραδοσιακά στοιχεία, όπως η ποντιακή λύρα, προσφέροντας μια εμφάνιση που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Το τραγούδι «My number one», ήδη αγαπημένο, απογειώθηκε μέσα από μια εκρηκτική live performance που κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να κατακτήσει τις επιτροπές.

Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό: 230 βαθμοί, δέκα 12άρια και η Ελλάδα στην κορυφή για πρώτη φορά. Σε κάθε πόλη, σε κάθε σπίτι, οι πανηγυρισμοί ξέσπασαν αυθόρμητα, ενώ στο Μουζάκι Καρδίτσας, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας της Παπαρίζου, συγγενείς και φίλοι είχαν στήσει μια βραδιά-γιορτή μπροστά στις τηλεοράσεις, ζώντας λεπτό προς λεπτό την αγωνία της ψηφοφορίας. Με κάθε νέο βαθμό, η ένταση κορυφωνόταν μέχρι την τελική στιγμή που έφερε το ξέσπασμα χαράς.

Η Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision 2005.

Σήμερα, 21 χρόνια μετά, το «My Number One» δεν είναι απλώς ένα νικητήριο κομμάτι, αλλά ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού. Η εμφάνιση παραμένει viral, τα views συνεχίζουν να ανεβαίνουν, και κάθε Μάιος μας υπενθυμίζει πως εκείνο το βράδυ του 2005 γράφτηκε ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια της ελληνικής ποπ κουλτούρας.

Η νίκη της Παπαρίζου δεν ήταν μόνο μουσικός θρίαμβος, ήταν μια στιγμή ενότητας, υπερηφάνειας και χαράς που ακόμη μας συγκινεί. Μπορεί να πέρασαν δύο δεκαετίες, αλλά το συναίσθημα μένει ίδιο: εκείνη η βραδιά θα είναι για πάντα… το δικό μας number one.

Eurovision Έλενα Παπαρίζου
