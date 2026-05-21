«Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner! Έρχεται στο Θέατρο 104

Το έργο «Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner μια από τις πιο γνωστές κωμωδίες του γερμανικού ρομαντισμού, με βαθιά φιλοσοφική και σατιρική διάσταση, ανεβαίνει στο Θέατρο 104 σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη για 15 παραστάσεις

Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα δραπετεύουν από τα βασίλειά τους μόλις τους ανακοινώνεται ότι έχει συμφωνηθεί πριγκιπικός γάμος μεταξύ τους χωρίς να έχουν ποτέ συναντηθεί. Διαφεύγοντας την προκαθορισμένη μοίρα τους, το σκάει ο καθένας με τον ακόλουθό του και βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος.

Συναντιούνται, ερωτεύονται, χωρίς να ξέρουν την πραγματική ταυτότητα του άλλου, και αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω και να παντρευτούν. Όταν αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα συνειδητοποιούν ότι η μοίρα τούς έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι.

Άραγε ο Λεόντιος και η Λένα ερωτεύτηκαν πραγματικά ή το συναίσθημα που τους ένωσε ήταν υποκινούμενο από την ανάγκη τους για ελευθερία και αλλαγή; Κατά πόσο οι επιλογές μας, μας ανήκουν; Κι αν αυτές είναι μη αναστρέψιμες, με τι κόστος συνεχίζουμε τη ζωή μας ;



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: GEORG BUCHNER

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαφαζάνη

Μετάφρααση : Γιώργος Δεπάστας

Κοστούμια/ Σκηνογραφία: Σοφία Ελένη Ξεζωνάκη, Λίζα Χουχούα

Μουσική σύνθεση: Παναγιώτης Κούκας

Κίνηση: Γιάννης Τομάζος

Φωτογραφίες promo: Στέλιος Χριστοφόρου & Γιώργος Μποτζακάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Γιάννης Αντώνογλου

Φωτισμοί: Ιωάννα Ζέρβα

Δραματουργία: Στάθης Τζουβάρας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαίρη Καραζήση

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Μιχάλης Ψαλίδας, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Βασίλης Τσαλίκης, Λυδία Στέφου

Πληροφορίες παράστασης

Παραστάσεις:

Από Παρασκευή 8 Μαΐου έως Κυριακή 14 Ιουνίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 15€

Μειωμένο: 12€

Διάρκεια παράστασης:

75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/leontios-kai-lena/

ΘΕΑΤΡΟ 104

Ευμολπιδών 41, Γκάζι

(2 λεπτά από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός)