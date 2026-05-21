Μουσική 21.05.2026

Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά

Η Ariana Grande γιορτάζει τα 10 χρόνια του «Dangerous Woman» με μία επετειακή έκδοση του άλμπουμ που άλλαξε την καριέρα της.
Πόπη Βασιλείου

Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Dangerous Woman», η Ariana Grande αποφάσισε να χαρίσει στους fans της μία μουσική επιστροφή γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία αλλά και έντονο συμβολισμό. Το τρίτο studio album της τραγουδίστριας, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2016 και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο κομβικά projects της καριέρας της, επιστρέφει με μία επετειακή έκδοση που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στα social media και στους θαυμαστές της pop μουσικής παγκοσμίως.

Η Ariana Grande ανακοίνωσε επίσημα τη νέα 10η επετειακή έκδοση του «Dangerous Woman» μέσα από μία ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, στην οποία μίλησε για τη σημασία που εξακολουθεί να έχει αυτό το άλμπουμ στη ζωή και στην πορεία της. Με νέo reimagined artwork αλλά και επιπλέον τραγούδια, η νέα έκδοση έρχεται να υπενθυμίσει γιατί το «Dangerous Woman» παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αγαπημένους δίσκους της.

«Χαρούμενα 10 χρόνια από το dangerous woman», έγραψε η Ariana Grande στη δημοσίευσή της, περιγράφοντας το άλμπουμ ως μία εποχή που θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Η ίδια ευχαρίστησε τους fans για την αγάπη που έδειξαν στο project όλα αυτά τα χρόνια και για τις αναμνήσεις που, όπως είπε, θα κουβαλά πάντα μαζί της. Η επετειακή έκδοση του «Dangerous Woman» θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 29 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει σημαντικές εκπλήξεις για τους συλλέκτες αλλά και για τους φανατικούς listeners της Ariana Grande. Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα «step on up» και «jason’s song (gave it away)», τα οποία θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά σε βινύλιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η επίσημη κυκλοφορία του «knew better part two».

Το «Dangerous Woman» είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 20 Μαΐου 2016 και αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά turning points της καριέρας της Ariana Grande. Μέχρι τότε, η εικόνα της ήταν πιο συνδεδεμένη με το νεανικό κοινό και την τηλεοπτική της πορεία, όμως αυτός ο δίσκος άλλαξε τα δεδομένα, παρουσιάζοντας μία πιο ώριμη, δυναμική και αισθησιακή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Το άλμπουμ χάρισε τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Dangerous Woman», «Into You», «Side to Side» με τη Nicki Minaj και «Be Alright», τραγούδια που μέχρι σήμερα θεωρούνται από τα πιο εμβληματικά της pop δεκαετίας του 2010. Δεν είναι τυχαίο ότι το album έφτασε αμέσως στο Νο1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από το «Views» του Drake.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία πίσω από τον τίτλο του άλμπουμ. Οι fans πίστευαν αρχικά ότι ο δίσκος θα ονομαζόταν «Moonlight», όπως και το πρώτο track του album, ωστόσο η Ariana Grande άλλαξε γνώμη όταν ερωτεύτηκε το τραγούδι «Dangerous Woman». Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Jimmy Kimmel είχε αποκαλύψει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι άλλαξε εντελώς την κατεύθυνση του project και τελικά καθόρισε ολόκληρη την αισθητική της εποχής εκείνης.

