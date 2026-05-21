Life 21.05.2026

Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT

Η ena athletics συνεργάζεται με την INTERSPORT, φέρνοντας στο ευρύ κοινό την premium running τεχνολογία της
Η ena athletics ανακοινώνει τη συνεργασία της με την INTERSPORT, φέρνοντας την premium running τεχνολογία της πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό που αγαπά το τρέξιμο και την κίνηση. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το brand, καθώς για πρώτη φορά αποκτά παρουσία σε ένα μεγάλο multi-brand αθλητικό δίκτυο λιανικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν από κοντά το performance όραμα και τα προϊόντα της.

Από τις 20 Μαΐου, οι καταναλωτές θα μπορούν να ανακαλύψουν τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 στα επιλεγμένα καταστήματα της INTERSPORT, όπως στην Ερμού, The Mall Athens, Γλυφάδα, Smart Park Σπάτων και Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης, καθώς και μέσω του online δικτύου της.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το Proto Runner 1, το flagship running μοντέλο της ena. Το σύστημα AXICORE™ της ena αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογίας του συγκεκριμένου μοντέλου, συνδυάζοντας σταθερότητα και φυσική ροή κίνησης μέσα από έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την ανθρώπινη ανατομία και την ελληνική κληρονομιά. Αντί να επιτρέπει στη δύναμη να διασκορπίζεται απρόβλεπτα, κατευθύνει την ενέργεια προς τα εμπρός, μειώνοντας τις απώλειες λόγω αστάθειας και βελτιώνοντας την απόδοση στις αποστάσεις.

Τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Hôpital de la Tour, Swiss Olympic Medical Center στη Γενεύη, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση της ena γύρω από την εργαστηριακά επικυρωμένη απόδοση και τη συνολικά πιο αποδοτική κίνηση του σώματος. Σχεδιασμένα με βάση τη φιλοσοφία «Structure of Speed», δημιουργήθηκαν για να υποστηρίζουν τους δρομείς στην καθημερινή τους προσπάθεια να κινούνται πιο αποδοτικά, να ξεπερνούν τα όριά τους και να εξελίσσουν την προσωπική τους απόδοση.

«Η συνεργασία μας με την Intersport αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα για την ena athletics, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε την υψηλή running τεχνολογία μας σε ακόμα περισσότερους δρομείς στην Ελλάδα», δήλωσε ο Θωμάς Θωμαΐδης, COO της ena athletics.

Η Μαρία Πολύζου, ambassador της ena athletics και θρύλος του ελληνικού μαραθωνίου, σημείωσε: «Για μένα, η αξιοπιστία ενός running παπουτσιού φαίνεται στην καθημερινή προπόνηση. Το Proto Runner 1 υποστηρίζει ουσιαστικά τον δρομέα στην προσπάθειά του να εξελίσσεται, να κινείται πιο αποδοτικά και να κυνηγά τους προσωπικούς του στόχους».

H Head of Brand Communications & E-commerce της INTERSPORT, Σταυρούλα Κακκαβά, δήλωσε: «Στην INTERSPORT επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη της running κατηγορίας, επιλέγοντας συνεργασίες που φέρνουν πραγματική καινοτομία και ουσιαστική αξία στους αθλητές και τους δρομείς κάθε επιπέδου. Η συνεργασία μας με την ena athletics ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία, καθώς πρόκειται για ένα brand που συνδυάζει επιστημονική προσέγγιση, performance τεχνολογία και σύγχρονο design, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του σύγχρονου runner. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό μας ακόμη περισσότερες επιλογές που υποστηρίζουν την απόδοση, την άνεση και τη συνολική εμπειρία κίνησης».

Με κεντρική φιλοσοφία το «Born of Greece», η ena athletics αντλεί την έμπνευσή της από την κληρονομιά του μαραθωνίου και το πνεύμα της ελληνικής αθλητικής κουλτούρας. Ως το πρώτο premium αθλητικό brand στην Ελλάδα, η ena athletics συνδυάζει την ελληνική ταυτότητα με την παγκόσμια επιστημονική καινοτομία, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο για τη σύγχρονη δρομική κοινότητα.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του brand, η οποία αντικατοπτρίζεται μέσα και από τη συνεργασία του με την Enaleia, τον οργανισμό που δραστηριοποιείται ενεργά στον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων από το Αιγαίο.

Σημεία διάθεσης

Οι συλλογές Proto Runner 1 και Proto Train 1 θα είναι διαθέσιμες από τις 20 Μαΐου στα καταστήματα INTERSPORT:
• Ερμού
• The Mall Athens
• Γλυφάδα
• Smart Park Σπάτων
• Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης
καθώς και online μέσω του INTERSPORT e-shop.

Σχετικά με την ena athletics

Η ena είναι performance running brand, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και χτίστηκε γύρω από μια ενιαία πλατφόρμα: το Proto.

Κάθε παπούτσι της σειράς Proto έχει σχεδιαστεί με βάση μία αρχή: ελεγχόμενη ενέργεια. Το σύστημα ενδιάμεσης σόλας AXICORE™, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ομάδα αθλητικής επιστήμης στο Hôpital de la Tour στη Γενεύη, ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η δύναμη κινείται μέσα στο παπούτσι, κατευθύνοντας την ενέργεια προς τα εμπρός αντί να την αφήνει να διασκορπιστεί.

Το Proto Train είναι κατασκευασμένο για καθημερινή προπόνηση. Το Proto Runner φέρνει τον έλεγχο στην ταχύτητα. Το Proto Gamma είναι η κορυφαία επιλογή αγώνων. Η πλατφόρμα παραμένει σταθερή σε όλη τη σειρά. Η αρχή δεν αλλάζει.

Η ena δεν είναι μια συλλογή παπουτσιών. Είναι ένα σύστημα, σχεδιασμένο να προσφέρει ελεγχόμενη, επαναλαμβανόμενη απόδοση, σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε απόσταση.

Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο
Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού
Ζώδια και εμφάνιση: Τα 5 fashion icons του ζωδιακού

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις
3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out
Ο Bad Bunny εισβάλλει στα Zara για το επόμενο μεγάλο sold out

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού
Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι
Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!
Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw
Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

