Fashion 20.05.2026

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw

Ο οίκος Balenciaga ενώνει τις δυνάμεις του με τον Manolo Blahnik σε μια capsule συλλογή γεμάτη σατέν, κρύσταλλα και high fashion αισθητική που θα λάτρευε η Carrie Bradshaw
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένας σχεδιαστής που ξέρει πώς να συνδυάζει τα πιο ετερόκλητα στοιχεία της μόδας και να δημιουργεί καθαρή μαγεία, αυτός είναι ο Pierpaolo Piccioli. Στη νέα του εποχή ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balenciaga, οτρoμερός δημιουργός καταφέρνει το αδιανόητο: λανσάρει τα νέα, high-tech ProBody κολάν του οίκου, συνοδεύοντάς τα με μια capsule συλλογή παπουτσιών σε συνεργασία με τον «βασιλιά» των πολυτελών υποδημάτων, Manolo Blahnik.

Η πολυαναμενόμενη αυτή σύμπραξη έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 με τίτλο «Body and Being» και κυκλοφορεί επίσημα σήμερα, 19 Μαΐου. Δεν πρόκειται για άλλη μια τυπική, εμπορική συνεργασία μεταξύ brands, αλλά για ένα δημιουργικό project που γεννήθηκε από τον αμοιβαίο θαυμασμό. «Απλώς μου αρέσει ο Manolo. Αυτό είναι όλο», δήλωσε αυθόρμητα ο Piccioli. «Για μένα, ο Manolo Blahnik είναι συνώνυμο της κομψότητας και καθώς είναι Ισπανός, όπως και ο ιδρυτής μας Cristóbal Balenciaga, υπάρχει μια κοινή ευαισθησία μεταξύ τους».

Από το αρχείο του Manolo στο σύμπαν του Balenciaga

Η συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κοινή ισπανική κληρονομιά των δύο εμβληματικών ονομάτων. Ο Piccioli βούτηξε στα αρχεία του Manolo Blahnik, επέλεξε τρεις κλασικές σιλουέτες, ένα χαμηλοτάκουνο mule και slingbacks σε δύο διαφορετικά ύψη (50mm και 105mm), και τις επαναπροσδιόρισε μέσα από το πρίσμα του Balenciaga.

Τα παπούτσια είναι ντυμένα με μεταξωτό σατέν και εσωτερικά φέρουν τη χαρακτηριστική γκρι δερμάτινη επένδυση του γαλλικού οίκου. Το highlight της συλλογής, ωστόσο, βρίσκεται στο μπροστινό μέρος: ασύμμετρα κεντήματα από κρύσταλλα σε σχήμα φύλλων αγκαλιάζουν το κουντεπιέ. Η λεπτομέρεια αυτή δεν θυμίζει μόνο την μοναδική προσέγγιση του Blahnik στα υποδήματα, αλλά παραπέμπει απευθείας στα περίτεχνα Balenciaga bijoux της δεκαετίας του 1960.

Τα σχέδια κυκλοφορούν σε μια πανδαισία χρωμάτων που φέρουν τη σχεδιαστική υπογραφή του Piccioli: από το βαθύ βιολετί και το έντονο lime, μέχρι το πράσινο του γρασιδιού, το μαύρο και το εκλεπτυσμένο γκρι (gris plume).

Λίγες ατάκες στην ιστορία της ποπ κουλτούρας έχουν μείνει τόσο ανεξίτηλες όσο το «Please don’t take my Manolos» της Carrie Bradshaw στο Sex and the City. Αν η θρυλική τηλεοπτική ηρωίδα κυκλοφορούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης το 2026, αυτή η συλλογή θα είχε σίγουρα την κεντρική θέση στην ντουλάπα της.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και η συσκευασία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το project. Τα παπούτσια καταφθάνουν σε custom κουτιά με dust bags που φέρουν και τα δύο λογότυπα, αποδεικνύοντας ότι για τον Balenciaga, η μόδα παραμένει μια ζωντανή φαντασίωση. Είτε τα φορέσετε για να δώσετε λάμψη στη διαδρομή μέχρι το χαλάκι του yoga class, είτε για μια επίσημη βραδινή έξοδο, αυτή η συλλογή είναι ήδη το απόλυτο cult item της χρονιάς.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα μοναδικό μουσικό show στον ΑΝΤ1

