EUROVISION 21.05.2026

«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Akylas μιλά για το δύσκολο ταξίδι στη Eurovision, το άγχος, τη συγγνώμη και τα σχέδιά του για το μέλλον στη μουσική
Ειρήνη Στόφυλα

Τα τελευταία 24ωρα ο Akylas επέστρεψε δημόσια μετά την αδιαθεσία που τον κράτησε εκτός για λίγες μέρες, δίνοντας τις πρώτες του δηλώσεις και μιλώντας ανοιχτά για όσα ένιωσε μετά το αποτέλεσμα της Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που φέτος βρέθηκε στην πιο απαιτητική σκηνή της καριέρας του, αποκάλυψε πως η εμπειρία ήταν έντονη, γεμάτη πίεση αλλά και ανείπωτη χαρά, ενώ εξήγησε και γιατί θεώρησε απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη στο κοινό του.

akylas__

Πριν εμφανιστεί στην εκπομπή «Πρωιάν σε είδος» της ΕΡΤ, ο Akylas μίλησε στους δημοσιογράφους, προσπαθώντας να βάλει σε λόγια το φορτισμένο αλλά και λυτρωτικό ταξίδι του στη Eurovision. Μίλησε για την εξάντληση, τις υψηλές προσδοκίες, το βάρος που ένιωσε μετά το αποτέλεσμα, αλλά και για το πώς τελικά κατάφερε να ξαναβρεί την ισορροπία του και να δει την εμπειρία πιο καθαρά.

O Ακύλας «κατακτά» το Spotify και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον στηρίζει έμπρακτα

Με απόλυτη ειλικρίνεια, ο καλλιτέχνης περιέγραψε πώς βίωσε τις τελευταίες εβδομάδες: «Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε». 


Παρά τις δυσκολίες, ο Akylas φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει τα θετικά της συμμετοχής του και να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο Akylas παραδέχτηκε ότι οι προσδοκίες γύρω από τη συμμετοχή του είχαν φτάσει ψηλά, ίσως ψηλότερα απ’ όσο έπρεπε: «Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο». 

;img_index=1

Παρά το αποτέλεσμα, δηλώνει περήφανος για την προσπάθεια: «Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

akylas_Sarah Louise Bennett_EBU

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως ήδη κοιτά μπροστά, δουλεύοντας τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Ο Akylas δεν κρύβει πως νιώθει ότι πραγματοποίησε ένα μεγάλο του όνειρο: «Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision.»

Στη συνέχεια εξήγησε τι τον οδήγησε στο να απολογηθεί δημόσια: «Ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Γιατί περίμεναν πολλά… Και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο».

akylas_mcdonalds_2

Περιγράφει ακόμα και τον φόβο της απόρριψης: «Ένιωσα ότι μπορεί να ‘ρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, «τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα». Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».

Για το αν θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη αλλά και ώριμη: «Δε θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ‘θελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, call me!».

Σήμερα, ο Akylas φαίνεται πιο συγκροτημένος, πιο συνειδητοποιημένος και έτοιμος να συνεχίσει τη μουσική πορεία του με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Η Eurovision μπορεί να ήταν απαιτητική, αλλά στάθηκε και η αρχή μιας νέας, πιο δυνατής φάσης.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 ferto Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT

Η ena athletics φέρνει την performance φιλοσοφία της στην INTERSPORT

21.05.2026
Επόμενο
«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

21.05.2026

Δες επίσης

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

21.05.2026
Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά

21.05.2026
Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision
EUROVISION

Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision

21.05.2026
Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού
EUROVISION

Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού

21.05.2026
ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!
City Guide

ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!

21.05.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πιο «καυτή» μάχη της χρονιάς ξεκινά και εσύ επιλέγεις το κορυφαίο Urban banger
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πιο «καυτή» μάχη της χρονιάς ξεκινά και εσύ επιλέγεις το κορυφαίο Urban banger

21.05.2026
Stavento & C:Real στα Mad VMA 2007: Το mashup που «έσπασε» τα όρια της ελληνικής σκηνής
Mad Events

Stavento & C:Real στα Mad VMA 2007: Το mashup που «έσπασε» τα όρια της ελληνικής σκηνής

21.05.2026
«Σαφάρι»: To νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου που θα γίνει καλοκαιρινό hit
Μουσικά Νέα

«Σαφάρι»: To νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου που θα γίνει καλοκαιρινό hit

20.05.2026
«Φίλος ή Εχθρός»: Το νέο τραγούδι της Mylena με το δυναμικό video clip
Μουσικά Νέα

«Φίλος ή Εχθρός»: Το νέο τραγούδι της Mylena με το δυναμικό video clip

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη