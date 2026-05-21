«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη

Ο Akylas μιλά για το δύσκολο ταξίδι στη Eurovision, το άγχος, τη συγγνώμη και τα σχέδιά του για το μέλλον στη μουσική

Τα τελευταία 24ωρα ο Akylas επέστρεψε δημόσια μετά την αδιαθεσία που τον κράτησε εκτός για λίγες μέρες, δίνοντας τις πρώτες του δηλώσεις και μιλώντας ανοιχτά για όσα ένιωσε μετά το αποτέλεσμα της Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που φέτος βρέθηκε στην πιο απαιτητική σκηνή της καριέρας του, αποκάλυψε πως η εμπειρία ήταν έντονη, γεμάτη πίεση αλλά και ανείπωτη χαρά, ενώ εξήγησε και γιατί θεώρησε απαραίτητο να ζητήσει συγγνώμη στο κοινό του.

Πριν εμφανιστεί στην εκπομπή «Πρωιάν σε είδος» της ΕΡΤ, ο Akylas μίλησε στους δημοσιογράφους, προσπαθώντας να βάλει σε λόγια το φορτισμένο αλλά και λυτρωτικό ταξίδι του στη Eurovision. Μίλησε για την εξάντληση, τις υψηλές προσδοκίες, το βάρος που ένιωσε μετά το αποτέλεσμα, αλλά και για το πώς τελικά κατάφερε να ξαναβρεί την ισορροπία του και να δει την εμπειρία πιο καθαρά.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, ο καλλιτέχνης περιέγραψε πώς βίωσε τις τελευταίες εβδομάδες: «Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε».





Παρά τις δυσκολίες, ο Akylas φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει τα θετικά της συμμετοχής του και να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο Akylas παραδέχτηκε ότι οι προσδοκίες γύρω από τη συμμετοχή του είχαν φτάσει ψηλά, ίσως ψηλότερα απ’ όσο έπρεπε: «Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο».

Παρά το αποτέλεσμα, δηλώνει περήφανος για την προσπάθεια: «Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως ήδη κοιτά μπροστά, δουλεύοντας τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Ο Akylas δεν κρύβει πως νιώθει ότι πραγματοποίησε ένα μεγάλο του όνειρο: «Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision.»

Στη συνέχεια εξήγησε τι τον οδήγησε στο να απολογηθεί δημόσια: «Ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Γιατί περίμεναν πολλά… Και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο».

Περιγράφει ακόμα και τον φόβο της απόρριψης: «Ένιωσα ότι μπορεί να ‘ρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, «τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα». Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».

Για το αν θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη αλλά και ώριμη: «Δε θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ‘θελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, call me!».

Σήμερα, ο Akylas φαίνεται πιο συγκροτημένος, πιο συνειδητοποιημένος και έτοιμος να συνεχίσει τη μουσική πορεία του με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Η Eurovision μπορεί να ήταν απαιτητική, αλλά στάθηκε και η αρχή μιας νέας, πιο δυνατής φάσης.

