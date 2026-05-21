«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

Η Olivia Rodrigo ξέρει καλά πώς να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού στα ύψη και το απέδειξε ξανά με την ανακοίνωση του νέου της single «The Cure». Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης pop σκηνής, αποκάλυψε πως το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου και μέσα σε ελάχιστα λεπτά τα social media γέμισαν θεωρίες, αναλύσεις και σχόλια γύρω από τον τίτλο, τους στίχους αλλά και τη σύνδεση που μπορεί να υπάρχει με το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα The Cure.

Η ίδια χαρακτήρισε το «The Cure» ως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να το ακούσει ο κόσμος. Ωστόσο, η Olivia Rodrigo δεν έμεινε μόνο εκεί. Λίγες ώρες αργότερα έκανε νέα ανάρτηση στα social media και αποκάλυψε πως μαζί με το τραγούδι θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και το επίσημο music video. «Το τραγούδι και το video του “The Cure” κάνουν πρεμιέρα αύριο στις 9 μ.μ. PT / τα μεσάνυχτα ET», έγραψε χαρακτηριστικά στο post της, με τους fans να μετρούν ήδη αντίστροφα για την κυκλοφορία.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο, καθώς πολλοί πιστεύουν πως το video clip ίσως κρύβει ακόμη περισσότερες αναφορές και easter eggs γύρω από το concept του τραγουδιού. Το ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε σχεδόν αμέσως στη σύνδεση που πιθανόν έχει το «The Cure» με το ιστορικό συγκρότημα «The Cure», καθώς η Olivia Rodrigo έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στη μουσική και την επιρροή τους.

Και κάπως έτσι, πριν καν ακουστεί ολόκληρο το τραγούδι, η Olivia Rodrigo έχει ήδη πετύχει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να δημιουργεί προσμονή, θεωρίες και ατελείωτη συζήτηση γύρω από κάθε νέο μουσικό της βήμα.

Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single