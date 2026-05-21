EUROVISION 21.05.2026

Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τον Ακύλα και τη νέα γενιά καλλιτεχνών με λόγια που προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στα social media
Πόπη Βασιλείου

Μετά το φινάλε της Eurovision 2026, ο Φωκάς Ευαγγελινός επέλεξε να αφήσει στην άκρη τα αποτελέσματα και να μιλήσει για όλα εκείνα που τελικά μένουν όταν σβήνουν τα φώτα της σκηνής. Με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο γνωστός χορογράφος και art director της ελληνικής συμμετοχής έκανε τον δικό του απολογισμό για τη συνεργασία του με τον Ακύλα και την ομάδα που βρέθηκε πίσω από τη φετινή αποστολή, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα για τη νέα γενιά και τη δύναμη της δημιουργικότητας.

Τα λόγια του συγκέντρωσαν αμέσως δεκάδες θετικά σχόλια, καθώς πολλοί στάθηκαν στη συναισθηματική φόρτιση της ανάρτησης αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά της Eurovision. Ο Φωκάς Ευαγγελινός αναφέρθηκε στη φετινή εμπειρία ως ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια, τονίζοντας ότι η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να εκφράσει κάτι ουσιαστικό από τη σημερινή γενιά.

«Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον Ακύλα και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από τη σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός χορογράφος μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τους νέους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, αποκαλύπτοντας πως μέσα από αυτή τη διαδικασία ένιωσε ξανά τη δύναμη, την ελευθερία και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά καλλιτεχνών. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ουσία της φετινής εμπειρίας και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στο ήθος και στον χαρακτήρα της ομάδας, καθώς ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράμμισε πως αυτό που κρατά περισσότερο από τη Eurovision 2026 είναι η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και η αφοσίωση που έδειξαν όλοι μέχρι το τέλος. «Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με μία φράση που αποτύπωσε το κλίμα όλης της διαδρομής: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».

Η δημοσίευση του Φωκά Ευαγγελινού ήρθε λίγες ώρες μετά το τέλος της Eurovision 2026 και ήδη συζητιέται έντονα στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο ανθρώπινες και ουσιαστικές τοποθετήσεις που έγιναν μετά τον φετινό διαγωνισμό.

Eurovision 2026 Φωκάς Ευαγγελινός
