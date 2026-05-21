Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι πλέον συνειδητά μόνη και μου αρέσει»

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μιλά ανοιχτά για τον χωρισμό, τις σχέσεις και τη νέα της ζωή, αποκαλύπτονας ότι βιώνει μια εντελώς νέα φάση
Η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εμφανίστηκε στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη και μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ για την προσωπική της ζωή. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο βιώνει μια εντελώς νέα φάση, μια φάση που δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη. Αν και η επαγγελματική της καθημερινότητα παραμένει έντονη, με γυρίσματα, πρόβες και συνεχή δημιουργικότητα, η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει ριζικά. Για πρώτη φορά δηλώνει συνειδητά μόνη, και, όπως τονίζει, αυτό όχι μόνο δεν τη δυσκολεύει αλλά της αρέσει κιόλας.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Αθώοι» στο MEGA, η οποία την επόμενη σεζόν θα εμφανιστεί στο νέο προτζεκτ «Κάμπινγκ», βρίσκεται σε μια δυναμική επαγγελματική περίοδο. Παράλληλα όμως, παραδέχεται ότι η προσωπική της κατάσταση είναι εξίσου σημαντική, καθώς της επιτρέπει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Η ηθοποιός μοιράστηκε πως, ενώ στο παρελθόν ήταν καθαρά «σχεσάκιας», πλέον νιώθει μια νέα ανεξαρτησία που δεν είχε ποτέ πριν.

«Με βρίσκεις σε μια φάση που δουλεύω αρκετά. Κάνουμε το «Κάμπινγκ» στο MEGA, έχουν ολοκληρωθεί τα θέατρα και γενικά η μέρα μου είναι γεμάτη. Παράλληλα, είμαι μόνη μου στη ζωή, και πραγματικά, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και οφείλω να πω… μου αρέσει», αναφέρει στη συνέντευξη. Παρά το ότι πάντα έμπαινε σε σχέσεις χωρίς να το επιδιώκει συνειδητά, τώρα αντιλαμβάνεται πως ίσως τελικά αναζητούσε τη συντροφικότητα με τον δικό της τρόπο.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη σχέση που έχει κάνει κράτησε τέσσερα χρόνια, ενώ τόνισε πως για πρώτη φορά στη ζωή της επιλέγει συνειδητά να μείνει μόνη, χωρίς πίεση και χωρίς να περιμένει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό, όπως λέει, της δίνει χώρο να εξελιχθεί και να σταθεί πιο σίγουρα στα δικά της θέλω.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσα από ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στο «Πρωινό» του ANT1, έγινε γνωστό πως η Χριστίνα και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης αποφάσισαν να χωρίσουν λίγο πριν τις γιορτές, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Μια αλλαγή που, όπως φαίνεται, σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη επανέλαβε ότι αυτή η περίοδος μοναχικότητας δεν είναι αποτέλεσμα φόβου ή απογοήτευσης, αλλά μια απόφαση που παίρνει για πρώτη φορά για τον εαυτό της. Μια επιλογή που δείχνει πως η ηθοποιός συνεχίζει να εξελίσσεται όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, βρίσκοντας νέες ισορροπίες και έναν τρόπο ζωής που την κάνει πραγματικά χαρούμενη.

