Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»

Ειρήνη Στόφυλα

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τη μουσική και τηλεοπτική επικαιρότητα, με επίκεντρο τη συμμετοχή του νεαρού καλλιτέχνη Akyla στη Eurovision. Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως πάνω απ’ όλα προτεραιότητα πρέπει να είναι η ψυχολογία του καλλιτέχνη και όχι ο διαγωνιστικός θόρυβος γύρω από το όνομά του. Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία της στον χώρο της μουσικής, αλλά και για την προσωπική της σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση. Οι δηλώσεις της κινήθηκαν σε έναν πιο ήρεμο και υποστηρικτικό τόνο, με έμφαση στην αποδοχή και την ψυχική ισορροπία.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στον Akyla, η Ρένα Μόρφη τόνισε πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και έχει ανάγκη από στήριξη. Όπως είπε, είναι σημαντικό να υπάρχει αγάπη και αποδοχή προς τον ίδιο, ανεξάρτητα από την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς η πίεση της δημοσιότητας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά έναν νέο δημιουργό. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της ψυχολογικής προστασίας των καλλιτεχνών που μπαίνουν σε τόσο απαιτητικές διαδικασίες όπως η Eurovision.

Στη συνέχεια, μίλησε και για τη σχέση της με τα μπουζούκια, αποκαλύπτοντας πως δεν τα επισκέπτεται συχνά, παρά μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο, κυρίως για να δει συναδέλφους της που εμφανίζονται σε μουσικές σκηνές. Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα μια πρόσφατη έξοδό της για να παρακολουθήσει τον Αντώνη Ρέμο, τονίζοντας πως το διασκέδασε ιδιαίτερα και απόλαυσε την εμπειρία.


Τέλος, δεν απέφυγε την ερώτηση για το αν ισχύει ότι είναι «Ρουβίτσα», με τη Ρένα Μόρφη να απαντά με χιούμορ και ειλικρίνεια. Όπως είπε, δεν έχει δηλώσει ποτέ ξεκάθαρα κάτι τέτοιο, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί, με αποτέλεσμα να παραμένει ένα… μικρό μυστήριο γύρω από το θέμα. «Είμαι ή δεν είμαι; Κανείς δεν ξέρει», σχολίασε χαρακτηριστικά, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό.

Η εμφάνισή της στις τηλεοπτικές κάμερες έδειξε μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή πλευρά της τραγουδίστριας, η οποία επιλέγει να τοποθετείται με μέτρο και χιούμορ τόσο για τα επαγγελματικά ζητήματα όσο και για τις προσωπικές της προτιμήσεις, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην επικαιρότητα.

«Bangaranga»: Το τραγούδι που «εκτοξεύθηκε» στα charts μέσα σε 72 ώρες μετά την Eurovision 2026

Blake Lively – Ryan Reynolds: Το νέο δικαστικό δράμα που απειλεί να τους αφήσει… άστεγους

