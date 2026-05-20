Μουσική 20.05.2026

«Bangaranga»: Το τραγούδι που «εκτοξεύθηκε» στα charts μέσα σε 72 ώρες μετά την Eurovision 2026

Το «Bangaranga» σαρώνει τα μουσικά charts σε Ευρώπη και Spotify και μετατρέπεται σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο
Ειρήνη Στόφυλα

Η εκρηκτική επιτυχία της Dara από τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision έχει γίνει πλέον το απόλυτο θέμα συζήτησης στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Η νεαρή pop star κατέκτησε την πρώτη θέση με το δυναμικό «Bangaranga», μια εμφάνιση που συνδύασε ενέργεια, αυτοπεποίθηση και καλλιτεχνική ταυτότητα. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η Dara κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, προσφέροντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσιάσεις του φετινού διαγωνισμού. Η νίκη της αποτελεί ορόσημο για τη χώρα της, αλλά και σημείο εκκίνησης για την ακόμη πιο λαμπρή συνέχεια της καριέρας της.

Μόλις τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβό της στη Eurovision, το «Bangaranga» δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή επιτυχία της στιγμής, αλλά για ένα κομμάτι που εξελίσσεται σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το τραγούδι βρίσκεται στο Top 10 της πλατφόρμας Spotify σε 21 χώρες, επιβεβαιώνοντας την ταχύτατη εξάπλωσή του διεθνώς. Παράλληλα, έχει φτάσει στη θέση Νο. 12 του Global Spotify Chart, συγκεντρώνοντας ήδη 3,171 εκατομμύρια streams, αριθμός που ανεβαίνει εντυπωσιακά μέρα με τη μέρα. Η viral διάδοσή του στα social media έχει δώσει επιπλέον ώθηση, μετατρέποντάς το σε απόλυτο trend σε TikTok, Reels και playlists παγκοσμίως.

Το τραγούδι, σε μουσική του Έλληνα δημιουργού Δημήτρη Κοντόπουλου και κυκλοφορία από την Panik Records, έφερε στη Βουλγαρία μια ιστορική νίκη στη Eurovision με 516 βαθμούς. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε και από ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: η μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο στην ιστορία του θεσμού, με προβάδισμα 173 βαθμών. Επιπλέον, η φετινή χρονιά ήταν ξεχωριστή, καθώς για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια κοινό και επιτροπές συμφώνησαν απόλυτα στον ίδιο νικητή. Η καθολική υποστήριξη αναδεικνύει το μέγεθος της απήχησης του «Bangaranga», αλλά και την ευρύτερη καλλιτεχνική αξία του.

Η παγκόσμια επιτυχία δεν σταματά εδώ. Το «Bangaranga» βρίσκεται στο Νο.1 των charts σε 11 χώρες, ανάμεσά τους η Αυστρία, η Βέλγιο, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία. Στην Ελλάδα βρίσκεται στο Νο.2, επιβεβαιώνοντας την τεράστια αποδοχή του και στο ελληνικό κοινό, ενώ παρόμοια θέση έχει και στη Λετονία. Η ανοδική του πορεία δείχνει πως το τραγούδι έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς.

Και ενώ το «Bangaranga» συνεχίζει να σαρώνει διεθνώς, μια είδηση ενθουσίασε ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό: Η Dara έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένα από τα πιο «καυτά» και δυναμικά ονόματα της σύγχρονης pop σκηνής. Η παρουσία της στα φετινά βραβεία θεωρείται ήδη το μεγάλο talk-of-the-town, ενώ οι πληροφορίες θέλουν το act της να κρύβει εκπλήξεις, με την ίδια να ερμηνεύει ζωντανά το τραγούδι που άλλαξε την πορεία της καριέρας της

Καθώς η διεθνής προβολή της Dara συνεχίζει να λαμβάνει νέες διαστάσεις, το «Bangaranga» καθιερώνεται πλέον ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συζητημένα τραγούδια παγκοσμίως. Η επιτυχία του στη Eurovision ήταν απλώς το πρώτο βήμα μιας εντυπωσιακής διαδρομής που μόλις ξεκίνησε. Με τα charts να το υποδέχονται με κάθε πιθανή πρωτιά και τους αριθμούς να αυξάνονται με ρυθμούς-ρεκόρ, το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο εκρηκτικό τόσο για το τραγούδι όσο και για την καριέρα της Dara. Το μόνο σίγουρο είναι πως το «Bangaranga» δεν θα φύγει σύντομα από τα ακουστικά μας.

Bangaranga CHARTS DARA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
