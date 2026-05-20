EUROVISION 20.05.2026

Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας

Η συμμετοχή της Μολδαβίας στη Eurovision 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου παρασκηνίου, μετά την παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision 2026 επιστρέφει στο προσκήνιο με έντονο ενδιαφέρον, εκπλήξεις στη σκηνή αλλά και συζητήσεις που ξεπερνούν τα όρια της μουσικής, και η συμμετοχή της Μολδαβίας δεν θα μπορούσε να λείπει από το επίκεντρο. Με μια παρουσία που συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία, σύγχρονη pop αισθητική και μια σταθερή επιθυμία για διάκριση στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη, η Μολδαβία μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να αφήσει το δικό της στίγμα. Η φετινή της πορεία, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι και τη σκηνική εμφάνιση, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την ψηφοφορία και τις αντιδράσεις έχουν ήδη προσθέσει επιπλέον ένταση και ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή της.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Μολδαβία η ψηφοφορία της εθνικής κριτικής επιτροπής στον τελικό της Eurovision, με τη χαμηλή βαθμολογία προς τη Ρουμανία να δημιουργεί κύμα συζητήσεων, πολιτικής πίεσης και δημόσιου διαλόγου. Η αντίθεση ανάμεσα στην επιλογή της επιτροπής και στη σαφή προτίμηση του κοινού προς τη Ρουμανία αποτέλεσε το σημείο που πυροδότησε την κρίση.

Η κριτική επιτροπή της Μολδαβίας έδωσε χαμηλή βαθμολογία στη Ρουμανία, σε αντίθεση με το κοινό που την υποστήριξε έντονα. Η διαφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο της χώρας. Το ζήτημα πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις λόγω των στενών σχέσεων Μολδαβίας και Ρουμανίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας, Vlad Țurcanu, υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ένταση που δημιουργήθηκε. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι επιλογές της επιτροπής δεν αντικατοπτρίζουν τα αισθήματα της κοινωνίας και ότι το ζήτημα επηρέασε τη δημόσια εικόνα του φορέα.

Η υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το πόσο εύκολα η Eurovision μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ενός μουσικού διαγωνισμού και να αγγίξει πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες, ειδικά σε χώρες με στενούς ιστορικούς δεσμούς όπως η Μολδαβία και η Ρουμανία.

Eurovision 2026 Μολδαβία
«Έφαγα πόλεμο όταν είπα ότι είμαι content creator»: Η Χριστίνα Μπόμπα μιλά για τις ισορροπίες της ζωής της

Flashback στα Mad VMA 2016: Όταν ο Δάντης, ο Λεγάκης και ο Ιακωβίδης ένωσαν δυνάμεις στο εκρηκτικό «Κομμάτια»

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Πάνος Κιάμος σε ένα μοναδικό μουσικό show στον ΑΝΤ1
Flashback στα Mad VMA 2016: Όταν ο Δάντης, ο Λεγάκης και ο Ιακωβίδης ένωσαν δυνάμεις στο εκρηκτικό «Κομμάτια»

