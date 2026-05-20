Μουσική 20.05.2026

Ο James Arthur έρχεται στην Ελλάδα – Που θα ακούσουμε live το «Impossible»

Ο James Arthur έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνει στη σκηνή του Sani Festival 2026 στην Χαλκιδική
Ειρήνη Στόφυλα

Η άφιξη του James Arthur στην Ελλάδα αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο συναρπαστικές μουσικές ειδήσεις της χρονιάς. Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης, που έχει καταφέρει να «αγγίξει» ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη βαθιά συναισθηματική ερμηνεία του, ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Λόφου της Σάνης. Με δισεκατομμύρια streams, διαμαντένιες πιστοποιήσεις και αμέτρητα sold out live, η παρουσία του στο Sani Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλιακές στιγμές του καλοκαιριού. Το κοινό ανυπομονεί να ζήσει από κοντά τις πιο δυνατές του ερμηνείες, σε ένα σκηνικό που ενώνει τη φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής με την ένταση της διεθνούς pop σκηνής. Όλα δείχνουν πως η συναυλία αυτή θα είναι μια εμπειρία που θα συζητηθεί πολύ.

https://www.instagram.com/jamesarthur23/

Ο James Arthur έρχεται στη χώρα μας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, συγκίνηση και μεγάλες επιτυχίες, από το εμβληματικό «Impossible» μέχρι τα «Say you won’t let go», «Train wreck» και «Car’s outside». Τα τραγούδια του εδώ και χρόνια συνοδεύουν εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς καταφέρνουν να ισορροπούν μεταξύ ευαλωτότητας και εκρηκτικότητας, μια συνταγή που ο ίδιος έχει μετατρέψει σε παγκόσμια επιτυχία. Η προσωπική του ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά και η ικανότητά του να μετατρέπει βιώματα σε μουσική, τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης βρετανικής pop.

Το μεγάλο του breakthrough ήρθε το 2012, όταν κατέκτησε τη νίκη στο The X Factor, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διεθνή μουσική πορεία που συνεχίζει μέχρι σήμερα να ανεβαίνει. Το debut single «Impossible» απέσπασε τεράστια επιτυχία, ενώ το «Say you won’t let go» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακτώντας το No1 σε περισσότερες από δέκα χώρες και φτάνοντας σε διαμαντένια διάκριση στις ΗΠΑ, ένα επίτευγμα που μόνο ελάχιστα τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης δισκογραφίας έχουν πετύχει. Είναι μάλιστα το 15ο πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών, ενώ συνολικά ο Arthur μετρά πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams και έξι άλμπουμ.

Με περιοδείες που γίνονται sold out σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, ο Arthur έχει καταφέρει να χτίσει ένα στιβαρό και απολύτως αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό identity. Ο ήχος του κινείται φυσικά ανάμεσα στην pop, την soul και την rock, δημιουργώντας αυτήν τη μοναδική συναισθηματική σύνδεση που τον χαρακτηρίζει στις ζωντανές του εμφανίσεις. Στη σκηνή του Sani Festival 2026 θα παρουσιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τόσο τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όσο και πιο πρόσφατο υλικό, σε μια βραδιά που υπόσχεται να ενώσει διαφορετικές γενιές ακροατών μέσα από μια κοινή μουσική εμπειρία.

Το φετινό Sani Festival εμπλουτίζει για ακόμη μία φορά το line-up του με ένα μεγάλο διεθνές όνομα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς θεσμούς στη Μεσόγειο. Η εμφάνιση του James Arthur στο μαγευτικό σκηνικό της Χαλκιδικής αποτελεί ιδανική αφορμή για μια καλοκαιρινή απόδραση όπου η μουσική συναντά τη φύση και τη συγκίνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η συγκεκριμένη συναυλία θα αποτελέσει ένα από τα must-see events του καλοκαιριού 2026. Με την ενέργεια, την αλήθεια και την εκρηκτική σκηνική παρουσία του, ο Arthur αναμένεται να χαρίσει μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Kate Moss – David Beckham: Πώς τα δύο μεγαλύτερα είδωλα της Βρετανίας έγιναν… τριαντάφυλλα

ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision

«Bangaranga»: Το τραγούδι που «εκτοξεύθηκε» στα charts μέσα σε 72 ώρες μετά την Eurovision 2026

