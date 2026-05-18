«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara

Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για τη μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας με το «Bangaranga» και το «άρωμα Ελλάδας» στη συμμετοχή της Dara

Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με έναν εκρηκτικό τελικό και μια μεγάλη ανατροπή, καθώς η Βουλγαρία κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη νίκη με τη Dara. Η νεαρή τραγουδίστρια κατάφερε να καθηλώσει όλη την Ευρώπη με τη σκηνική της παρουσία, την ενέργεια και φυσικά τη φωνητική της σταθερότητα. Αυτό που δεν γνώριζε όμως πολύς κόσμος είναι ότι πίσω από την επιτυχία της υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο.

Δύο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής ήταν μέλη της ομάδας που δημιούργησε αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα: ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο έμπειρους δημιουργούς της Eurovision, και η τραγουδίστρια και vocal coach, Βικτώρια Χαλκίτη. Η συμβολή τους αποτέλεσε βασικό κομμάτι της προετοιμασίας της Dara και της συνολικής σκηνοθετικής φιλοσοφίας της συμμετοχής.

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

Η Βικτώρια Χαλκίτη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και περιέγραψε το πώς έζησε τη μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας, μια στιγμή που οι ίδιοι δεν περίμεναν ότι θα έρθει με τέτοια ένταση. Η χαρά, η έκπληξη και η συγκίνηση στην ομάδα ήταν πραγματικά τεράστιες.





Σύμφωνα με τα λόγια της Βικτώριας Χαλκίτη, η νίκη δεν θεωρούνταν «σίγουρη» ούτε για ένα λεπτό: «Φυσικά και δεν το περιμέναμε… Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο. Αυτός ήταν ο στόχος μας: να πάνε όλα άψογα στην εμφάνιση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Dara τελικά όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά σάρωσε, κάνοντας τη βουλγαρική αποστολή να ξεσπάσει σε ασταμάτητους πανηγυρισμούς.

Η Χαλκίτη περιέγραψε τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος με ενθουσιασμό: «Χοροπηδάγαμε σαν 5χρονα! Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου». Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της για το γεγονός ότι συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της Dara και είδε την προσπάθεια να ανταμείβεται τόσο εμφατικά.

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Δημήτρη Κοντόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει πολλές φορές σε επιτυχημένες ευρωπαϊκές συμμετοχές:

«Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοντόπουλο, γιατί με εμπιστεύεται σε αυτό το project και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το ότι υπάρχει ένα άρωμα Ελλάδας μέσα σε αυτή την νίκη».

Αυτό το «άρωμα Ελλάδας» έκανε πολλούς Έλληνες fans να αισθανθούν ότι η χώρα μας είχε έστω μια μικρή συμμετοχή σε μια ιστορική στιγμή για τη γειτονική χώρα, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα.

Η νίκη της Dara θεωρείται ήδη μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της Eurovision 2026, όχι μόνο γιατί έγραψε ιστορία για τη Βουλγαρία, αλλά και γιατί ανέδειξε το πόσο σημαντική είναι η ομαδική δουλειά πίσω από μια σκηνική εμφάνιση μόλις τριών λεπτών. Για τη Βικτώρια Χαλκίτη, αυτή η εμπειρία ήταν «διπλή νίκη»: μια επαγγελματική δικαίωση και μια προσωπική στιγμή περηφάνιας.

Η ιστορία της Dara και της ομάδας της δείχνει ξεκάθαρα ότι οι μεγάλες επιτυχίες δεν έρχονται από το πουθενά, χτίζονται μέσα από συνεργασίες, εμπιστοσύνη και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας. Και το 2026, αυτή η συνταγή οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.

