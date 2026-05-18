Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ

Η επιστροφή του Akyla από την Eurovision 2026 εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμεναν οι fans του, καθώς ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας τον ανάγκασε να ακυρώσει μια από τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις μετά τον μεγάλο τελικό της Βιέννης. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, που κατάφερε να φτάσει στη δεκάδα με το «Ferto», γύρισε στην Αθήνα γεμάτος συγκίνηση, υπερηφάνεια αλλά και εμφανή κόπωση από το έντονο πρόγραμμα των τελευταίων ημερών. Παρά τη χαρά της επιστροφής, ο πυρετός τον «καταρράκωσε» κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν εμφανιστεί στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, οδηγώντας σε μια αναγκαστική αλλαγή σχεδίων.

Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο έδειχναν έναν Akyla βαθιά συγκινημένο, συναισθηματικά φορτισμένο και ιδιαίτερα ευγνώμονα για την αγάπη του κόσμου και αυτό έκανε την απουσία του από την εκπομπή ακόμη πιο αναπάντεχη. Παρά την ατυχία όμως, όσοι τον ακολούθησαν στον φετινό διαγωνισμό γνωρίζουν καλά πόσο έντονα έζησε αυτή τη διαδρομή και πόσο σκληρά εργάστηκε όλη η ομάδα.

Ο Akylas είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ζωντανά στο «Πρωίαν σε Είδον» το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας για την εμπειρία του στον φετινό μουσικό διαγωνισμό. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος την παραγωγή, υψηλός πυρετός δεν του επέτρεψε να βρεθεί στο στούντιο. Έτσι, στη θέση του εμφανίστηκαν οι δύο σχολιαστές των ημιτελικών και του τελικού, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, οι οποίοι μίλησαν για τη δική τους οπτική και εξήραν την πορεία του Έλληνα καλλιτέχνη.





Ο τραγουδιστής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα την Κυριακή 17 Μαΐου, μαζί με την ελληνική αποστολή, μετά τον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Wiener Stadthalle. Με το «Ferto», ο Akylas κέρδισε τη δέκατη θέση και το θερμό χειροκρότημα του ευρωπαϊκού κοινού.

Μιλώντας στις κάμερες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Ήταν απίστευτο, μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, γιατί το βράδυ ήταν δύσκολο. Έπαθα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης — ένιωσα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ξαφνικά τελειώνει».

Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε επανειλημμένα τον κόσμο: «Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ, αλλά εγώ είμαι αυτός που πρέπει να τους ευχαριστήσει. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου».

Τόνισε επίσης ότι η ελληνική ομάδα εργάστηκε ασταμάτητα για το αποτέλεσμα: «Δουλέψαμε ψυχή και αίμα, πραγματικά. Ώρες ατελείωτες. Είμαι ευγνώμων που συνεργάστηκα με όλους με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά στη σκηνή, όλη την ομάδα».

Ο Ακύλας ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πίεση από τις προσδοκίες για νίκη: «Δεν ήταν κάτι που μου φορτώσανε. Χάρηκα απλώς που τόσος κόσμος το πίστεψε. Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα». Με έντονη συγκίνηση κατέληξε: «Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου. Το οφείλω στον ελληνικό λαό».





Παρά την ατυχία με τον πυρετό, η εμφάνιση του Akyla στη Eurovision 2026 θεωρείται μια από τις πιο δυνατές ελληνικές παρουσίες της τελευταίας δεκαετίας. Με μια θέση στη δεκάδα, επαγγελματική σκηνική παρουσία και έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, κατάφερε να δημιουργήσει μια σχέση με το κοινό που προφανώς συνεχίζεται και μετά τον διαγωνισμό.

Τώρα, το μόνο που απομένει είναι να αναρρώσει πλήρως και να κάνει την εμφάνιση στην ΕΡΤ όταν θα είναι σε καλύτερη κατάσταση κάτι που οι fans του περιμένουν ήδη με ανυπομονησία.

