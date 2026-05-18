EUROVISION 18.05.2026

Η διερμηνέας του BBC που «έκλεψε την παράσταση» στην Eurovision χορεύοντας το «Jalla»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η διερμηνέας του BBC έγινε viral χάρη στον τρόπο που απέδωσε το κυπριακό «Jalla» στον τελικό της Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Η Eurovision 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως οι στιγμές που άφησε πίσω της συνεχίζουν να τροφοδοτούν ασταμάτητα τα social media. Ένα από τα πιο viral περιστατικά των ημερών έχει πρωταγωνίστρια τη διερμηνέα του BBC, η οποία όχι απλώς μετέφραζε τα τραγούδια στη νοηματική, αλλά τα ζούσε πραγματικά πάνω στη σκηνή της Βιέννης. Με ενέργεια, χιούμορ και απόλυτη αφοσίωση, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα και να γίνει αγαπημένο θέμα συζήτησης μεταξύ των fans του διαγωνισμού.

https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el
https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el

Μία από τις στιγμές που εντυπωσίασαν περισσότερο το κοινό ήταν όταν η Κλαρ Έντουαρντς, η διερμηνέας του BBC, άρχισε να χορεύει το κυπριακό «Jalla» ενώ απέδιδε τους στίχους στη νοηματική. Το κομμάτι, που ερμήνευσε στη σκηνή η Antigoni Buxton, φαίνεται πως ήταν από τα αγαπημένα της, αφού δεν έκρυψε ούτε στιγμή πόσο απολάμβανε τον ρυθμό και την ενέργειά του. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει viral σε TikTok και Instagram μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο

Κατά τη μετάδοση του τελικού, το BBC είχε επιλέξει όλα τα τραγούδια να αποδίδονται στη νοηματική από την Κλαρ Έντουαρντς, κάτι που πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο inclusivity-friendly κινήσεις της χρονιάς. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η διερμηνέας παρουσίασε κάποια κομμάτια τα έκανε να φαίνονται σχεδόν… performance από μόνα τους. Ειδικά στο «Jalla», όπου είχε φροντίσει να μάθει ολόκληρους τους στίχους, η παρουσίασή της ήταν τόσο έντονη και διασκεδαστική που το κοινό δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

@lydgeo

We see you 🙌 #esc #eurovision2026 #jalla #cyprus #eurovision

♬ original sound – lydgeo

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την Έντουαρντς να χορεύει, να γελάει και να ακολουθεί τον ρυθμό με μια εντυπωσιακή φυσικότητα, ενώ πολλοί σχολίασαν πως «έκλεψε την παράσταση» από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους. Η ενέργειά της στο «Jalla» ήταν τόσο αυθεντική που έκανε τους χρήστες να την ανακηρύξουν instant fan-favorite.

Η Αντιγόνη για την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι JALLA.
https://www.instagram.com/eurovision/

Την ίδια στιγμή, στη Βουλγαρία επικρατούσε ενθουσιασμός, καθώς η Dara αναδείχθηκε νικήτρια της Eurovision 2026. Η επιστροφή της στη Σόφια εξελίχθηκε σε πραγματική γιορτή, με εκατοντάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο για να την υποδεχτούν. Η 27χρονη γνώρισε αποθέωση από θαυμαστές που πανηγύριζαν τη νίκη, γράφοντας μία από τις πιο έντονες στιγμές στην ιστορία της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό.

@lydgeo

Replying to @George Well done bbc #eurovision #eurovision #eurovision2026 #jalla #cyprus

♬ original sound – lydgeo

Το σίγουρο είναι πως η Eurovision 2026 μπορεί να έριξε αυλαία, αλλά συνεχίζει να προσφέρει στιγμές που θα συζητιούνται για καιρό από τον ενθουσιασμό της διερμηνέως του BBC μέχρι τον ιστορικό θρίαμβο της Βουλγαρίας.

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BBC Eurovision 2026 Jalla
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Pamela Anderson «έκλεψε» την καρδιά του Tom Cruise – Η κίνηση που πρόδωσε τη «σπίθα» ανάμεσά τους

Η Pamela Anderson «έκλεψε» την καρδιά του Tom Cruise – Η κίνηση που πρόδωσε τη «σπίθα» ανάμεσά τους

18.05.2026
Επόμενο
Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

18.05.2026

Δες επίσης

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara
EUROVISION

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara

18.05.2026
Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ
EUROVISION

Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ

18.05.2026
«Δεν είναι σπίτι σου»: Το νέο τραγούδι του Διονύση Σχοινά με το artistic video
Μουσικά Νέα

«Δεν είναι σπίτι σου»: Το νέο τραγούδι του Διονύση Σχοινά με το artistic video

18.05.2026
Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής
Mad Events

Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

18.05.2026
Καίτη Γαρμπή – Φοίβος: Ο νέος δίσκος – έκπληξη με τα ’90s να επιστρέφουν…«αλλιώς»
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή – Φοίβος: Ο νέος δίσκος – έκπληξη με τα ’90s να επιστρέφουν…«αλλιώς»

18.05.2026
Ο Harry Styles προσθέτει 4η συναυλία στη Μελβούρνη για την περιοδεία «Together, Together»
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles προσθέτει 4η συναυλία στη Μελβούρνη για την περιοδεία «Together, Together»

18.05.2026
Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία
EUROVISION

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

18.05.2026
Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών
Μουσικά Νέα

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

18.05.2026
«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως
Μουσικά Νέα

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία