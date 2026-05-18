«Global Spotify chart 2026»: Το εμβληματικό «Billie Jean» του Michael Jackson κατακτά την κορυφή

Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής καταγράφεται ξανά το 2026, καθώς το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή των charts. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1983, κατακτά πλέον την πρώτη θέση στο Global Spotify chart, αποδεικνύοντας πως ο Michael Jackson παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, ακόμη και δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Η τεράστια αυτή άνοδος δεν ήρθε τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τη νέα βιογραφική ταινία «Michael», που έχει δημιουργήσει τεράστιο buzz παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον του κοινού για τη ζωή και την καριέρα του καλλιτέχνη οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση των streams, με το «Billie Jean» να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ακροάσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό, καθώς το κομμάτι έγινε το παλαιότερο τραγούδι που έχει φτάσει ποτέ στην κορυφή του Global Spotify chart. Ένα επίτευγμα που δεν αφορά μόνο τη μουσική του αξία, αλλά και τη διαχρονική επιρροή του Michael Jackson στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Παράλληλα, η τεράστια αυτή αναβίωση της δημοτικότητας του τραγουδιού εκτόξευσε και τη συνολική εικόνα του Michael Jackson στα ψηφιακά rankings, φέρνοντάς τον στην κορυφή των global digital artist charts, ξεπερνώντας σύγχρονους superstars όπως η Taylor Swift, ο Justin Bieber και οι BTS.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ορισμένα τραγούδια δεν ανήκουν σε μία εποχή, αλλά ξεπερνούν τα όρια του χρόνου. Το «Billie Jean» δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως ένα κλασικό hit, αλλά ως ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο που συνεχίζει να ανανεώνεται μέσα από τις νέες γενιές ακροατών. Και όσο η μουσική του Michael Jackson εξακολουθεί να κυριαρχεί στα charts, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται ότι ο τίτλος του «King of Pop» δεν ήταν ποτέ απλώς ένας χαρακτηρισμός, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

